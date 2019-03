Gol en septiembre

Era el primer partido de la Liga 93/94 del Barcelona contra la Real Sociedad un 5 de Septiembre de 1993, y el túnel de vestuarios era testigo de una curiosa conversación entre el portero del Dream Team culé, Andoni Zubizarreta que ejercía de capitán, y el astro brasileño Romario, que debutaba así con la camiseta blaugrana. Zubi era conocido por su buena preparación psicológica y solía transmitir tranquilidad a sus compañeros y en esas, aleccionaba al flamante nuevo delantero fichado del PSV acerca de las características de Alberto, portero que defendía la meta donostiarra. Que cómo era en el uno contra uno, que si por debajo no se qué, que en las salidas no se cuánto, que… hasta que Romario, que era de sangre y samba caliente, alzó la vista y miró con su 1,67 a ese pedazo de portero del norte con 20 cm. más de altura y le preguntó con mirada asesina: "¿Me va a enseñar usted a meter goles?"

Sólo el Cádiz B ha marcado menos goles que los 39 tantos del Xerez Deportivo en las 10 primeras posiciones a estas alturas de la Liga. Pese a que tenemos a Adrián Gallardo como cuarto máximo goleador de la categoría con 15 tantos (dos de ellos de penalti), el resto de la plantilla apenas están aportando para ayudar el isleño. Bello (2 de penalti) y Casares llevan 6 goles cada uno y… y ya está. Es resto o no ha sumado o no lo ha hecho más de dos veces. No tenemos centrales que sumen remates de cabeza en las jugadas a balón parado; apenas hay jugadores de segunda línea que rompan desde atrás entre los marcajes a los delanteros; echo en falta a alguien que recoja los rechaces en la frontal del área; no estaría mal de vez en cuando ver a los laterales en un momento determinado desdoblar por el centro e incorporarse al área; las faltas directas que tantos puntos suelen sumar, se tornan en frustraciones; … y mención aparte merece el bueno, voluntarioso, y todo corazón de Javi Tamayo, que este año no se si tiene menos minutos que pólvora o menos pólvora que minutos, pero sea como fuere, no está siendo en absoluto una solución de refresco desde el banquillo para un Gallardo que no lo puede marcar todo.

Romario acabó su partido debut marcándole tres chicharitos al portero al cuál le quería prevenir su compañero y acabó la Liga alzando el Trofeo Pichichi. Pocos había por el mundo que le pudieran enseñar cómo marcar un gol al brasileño. No como este Xerez Deportivo en Tercera, que en este tramo final la Liga tiene más ganas que nunca de clasificarse entre los 4 primeros, pero pese a que llega con la pelota arriba, presiona, le pone el alma y suda la camiseta, ha llegado el momento de que, o aprende ya mismo la asignatura del gol, o lo deja para Septiembre.

José María Aguilar.