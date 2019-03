Zenit, el perro "terapeuta" del 12 de Octubre

Zenit tiene seis años. Es un golden retriever rescatado de la calle, adoptado y entrenado para mejorar la recuperación de los niños que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 12 de Octubre. Se trata del proyecto "Huella de Colores", un plan que se ha desarrollado durante enero y febrero que ha demostrado que reduce el dolor y la ansiedad de los pacientes del Infantil que tienen una edad media de 14 años.

El perro ha visitado a 15 niños del hospital más de 20 veces. Durante las sesiones, que duraban unos 45 minutos, Zenit juega con ellos e interactúa con los pacientes, que han notado una mejora no solo en su estado anímico, también en su salud. Los resultados evidencian diferencias "significativas positivas" antes y después de la intervención: los jóvenes presentan una disminución del dolor de hasta tres puntos en la escala y una reducción del nivel de ansiedad.

Juan Ignacio Sánchez, jefe de sección de la UCI pediátrica del 12 de Octubre, ha destacado la importancia de la implantación de este tipo de terapias. Dice que existen otras actividades que curan "tanto o más" que la medicina clásica y que este programa se encuadra dentro de los de "soporte emocional" que tienen lugar en los hospitales. "El fundamento en el que se basa [el programa] es en esa propiedad que tienen los animales de enriquecer la vida física y emocional de los pacientes, sobre todo cuando están en estado vulnerable. Esa característica nos ayuda a disminuir la ansiedad y el miedo de los niños cuando están ingresados", ha dicho Sánchez.

Una mejora que ha visto de cerca María Eugenia, madre de Mario, un niño que está ingresado desde principios de marzo en el 12 de octubre. "A Mario le gustan muchos los perros y Zenit es encantador, conecta con ellos en seguida. Es una experiencia muy bonita, les alegra mucho... Mario está ahora de bajón porque lleva muchos días hospitalizado y cuando le dijeron que iba a venir el perro, fue muy bien. Creo que es muy buena terapia".

Zenit no ha mejorado solo la vida de los pacientes, también ha creado un mejor ambiente de trabajo entre los profesionales sanitarios. "El ambiente de trabajo cambiaba en la unidad. Tanto los médicos como los padres deseábamos que llegara porque nos relajaba a todos", ha contado Sánchez, jefe de sección.

La idea tras "Huellas de Colores" es pionera en España y ha cuenta con la colaboración de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos y la asociación 'PsicoAnimal'. Rocío Fernández, psicóloga de esta organización, ha señalado que a los perros "les encanta estar con los niños", que "disfrutan jugando con ellos" y ha puntualizado que el programa no distingue entre razas de perros. "Son perros adoptados, creemos en perros que están viviendo una segunda oportunidad y no creemos en razas específicas. Tenemos perros con discapacidad, como Zenit, que tiene displasia en la cadera, y en que las cualidades del perro, y no las razas, son las que nos demuestran su trabajo", ha explicado Fernández.

Zenit ha visitado esta mañana a varias niñas y niños ingresados en la UCI. Ha subido a la cama de Adrián y ha buscado las galletas de salmón, sus favoritas, entre las manos de Mario. Era la primera visita que hacía este mes a la planta, y todos lo han recibido con ganas. "El nexo común de los pacientes y los perros es que les gusta jugar. Tanto los niños como las familias y el entorno hospitalario nos han acogido extraordinariamente", ha dicho Rocío, que ha acompañado este martes a Zenit una vez más a las puertas de la UCI Pediátrica. Su próxima visita será en abril, de vuelta al trabajo: acabar con el miedo y apaciguar el dolor y la ansiedad de los más pequeños del 12 de Octubre.