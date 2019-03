"Tenemos que proteger a los hombres: estoy un poquito cansada de tanto Metoo"

"Me ha encantado que me llamen Carmen García Maura, porque en el fondo en mí hay dos: la artista, la que ha hecho todo eso, y la persona; a la que que siempre le parece que estas cosas le vienen un poco grande". Así ha comenzado su discurso una irónica Carmen Maura tras recibir de manos del presidente Ángel Garrido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad Madrid esta mañana en un acto en la Real Casa de Correos. Un discurso que ha pronunciado con la simpatía y el lenguaje informal y cercano que la carateriza, en el que se ha despachado a gusto contra cierto movimiento feminista, y con una defensa además de la democracia española frente a quienes quieren "cargarse España en dos días".

La Maura a los hombres: "por favor, no nos cojáis miedo"

La Maura ha dedicado este premio, entregado el Día del Padre, a los hombres; porque "me dan mucha ternura últimamente". "Quiero compartir mi Medalla con ellos porque creo que tenemos que protegerlos. Yo reconozco que estoy un poquito cansada de tanto 'me too'. "Por favor, no nos cojáis miedo", ha pedido a los hombres, al tiempo que ha estimado que las relaciones entre hombres y mujeres se pueden llevar por "un camino de cordialidad" y ha abogado por defender la igualdad, pero "no con brutalidad". Lo ha hecho recordando los problemas a los que se enfrentaron las mujeres de su generación: "Creo que muchas de las jóvenes de ahora no se pueden ni imaginar como era la situación de la mujer antes de que llegara la democracia". En este sentido, ha defendido que ella ha sido una mujer que ha luchado "verdaderamente por hacer lo que quería" y por que la situación de las mujeres "fuera mejor".

Y los hombres a los que ha dedicado esta medalla son los que la han acompañado durante su carrera: "y a todos los hombres con los que me he ido encontrando y que me han hecho actriz". Y ha nombrado a Adolfo Marsillach, Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia. "Fernán Gómez me enseñó a plantarme en el escenario, a abrir los brazos, y Marsillach me enseñó a ser un poquito hija de puta en el escenario y tener trampas", ha explicado. También ha recordado a directores de cine como Fernando Colomo y Pedro Almodóvar, que le dio personajes "maravillosos" y que la introdujo en la "movida madrileña", Álex de la Iglesia y Carlos Saura, entre otros.

"Ser actriz no me ha resultado un camino tortuoso "

Maura ha cerrado el acto ironizando sobre el término internacional: dice que no se siente una actriz internacional, y por eso, especialmente, agradece esta medalla. Ha querido subrayar que no ha tenido formación y que dedicó a la interpretación porque no servía para otra cosa. "Como mi carrera no está basada en demasiados estudios para ser actriz... mis conocimientos de actriz viene de cuando pequeña jugaba a las casitas. Ser actriz para mí no ha sido un camino tortuoso... si lo comparas con la vida normal, ha sido mucho más fácil".

"He hablado bien de España cuando España era completamente desconocida"

Para la actriz, el haber vivido el cambio de España, de haber pasado de la dictadura a la democracia, ha sido una de "las aventuras más maravillosas". El país, según ha continuado relatando, "estaba cerrando al mundo entero y que se abriera de esa manera en 15 días fue una cosa muy divertida". También la madrileña ha querido reivindicar la "democracia" y ha recordado unas palabras de su compañero Antonio Banderas en las que pedía que hubiese dialogo, acercamiento y de que lograsen olvidar cosas que "ya están pasadas".

Además, a Carmen Maura le hace ilusión esta medalla de carácter internacional porque así se siente por "la cantidad de veces" que ha tenido que "hablar bien de España, cuando España era completamente desconocida". "La gente no sabía dónde estaba, había que explicarle que no formaba parte de África, que España no era solo las corridas de toros y la paella", ha explicado. En este punto, se ha mostrado "muy orgullosa" de ser española y de defender a su país en un momento en el que "necesita ser defendido". A su parecer, no se puede permitir que "se vaya a la mierda" su imagen "en dos meses". "Tengamos cuidado de ponerla verde por ahí fuera", ha alertado.