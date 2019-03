GOB: "El Govern no ha estado a la altura durante esta legislatura"

El GOB asegura que el Govern no ha estado a la altura durante esta legislatura y que no ha cumplido con las expectativas de cambio. Los ecologistas han hecho balance de este mandato criticando las políticas medioambientales del pacte salvo algunas excepciones puntuales, dicen, como la ley de cambio climático, la de residuos o la ampliación de la protección en Cabrera.

Dicen los ecologistas que ha sido una legislatura continuista salvo cuestiones puntuales. Asegura la portavoz de la entidad, Margalida Ramis, que no se han cumplido muchas de las expectativas que se crearon durante la precampaña y una vez que se cerró el pacto de izquierdas.

Entre los aspectos negativos, Ramis critica que no se ha luchado contra la saturación y masificación ni por cambiar un modelo económico que califica de vulnerable. Lamenta que no se haya aprobado el plan territorial en este mandato y que no se hayan desclasificado bolsas de suelo urbanizables que pronto, asegura, se verán edificadas.

Cree que ante un posible pacto de derechas es una responsabilidad ir a votar en las próximas elecciones confiando en que en una hipotética repetición del pacte de izquierdas, se apliquen medidas y políticas que realmente apuesten por un modelo económico sostenible.

De lo positivo, Ramis se queda con la Ley de cambio climático, el proceso de cierre de la fábrica de Es Murterar, la ampliación del parque de Cabrera, la ley de residuos y la protección d'es Trenc.