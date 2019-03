Deudas de Olmedo con la Mancomunidad

El PSOE denuncia escándalos en la Mancomunidad Tierras de Medina que vienen marcados por el uso que el Ayuntamiento de Olmedo está haciendo de la planta de transferencia de residuos. El hecho dicen que es grave porque ni Olmedo pertenece a la Mancomunidad, ni lo sabían el resto de municipios y no se ha pagado por este servicio en los últimos 15 o 20 años.

El portavoz socialista en el ayuntamiento medinense, José María Magro, ha dicho que el PSOE “está cansado de las corruptelas de la directiva de la mancomunidad” y ha recordado que estos hechos salieron, por despiste en una comisión de hacienda y luego en el pleno en el que, el presidente de la Mancomunidad, Alfonso Hernández, primero dijo que Olmedo pagó por estos servicios, luego dijo que no y finalmente que no sabía. Los que no sabían nada, han apuntado los socialistas, han sido los alcaldes de otros municipios que si pagan por este servicio. José María Magro se pregunta por qué se llega a esa situación, quién lo ha autorizado, quién es el responsable y por qué se ha ocultado a los municipios.

Consideran que la Mancomunidad se ha convertido en un nido de corrupción y en el próximo pleno del Ayuntamiento solicitarán, a través de una moción, la comparecencia de Alfonso Hernández para que proporcione explicaciones claras y si no es así le obligarán en el juzgado. Se estima desde el PSOE que en estos años, el Ayuntamiento de Olmedo debería haber pagado unos 170.000 euros a la Mancomunidad.

Por todos estos hechos, desde el PSOE de Medina cada vez están más convencidos de que lo mejor es la gestión propia de la villa para su servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Una gestión que se aprobará en el pleno del lunes 25 de marzo y que concederá el servicio de recogida a la empresa Acciona que supondrá un ahorro de 400.000 euros al Ayuntamiento.