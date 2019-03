Todos los/as jóvenes en Europa y resto del mundo, han salido a la calle y seguirán saliendo, para decir que hay que pasar de las palabras a los hechos. Controlar las emisiones de CO2, la deforestación, las políticas en todos los Países tienen que ser efectivas, ayudar económicamente a los países más vulnerables, para que pongamos fin al calentamiento global.

Todo ha comenzado con la protesta de una joven de 16 años, sueca, Greta Thunberg. Cada viernes salía de su universidad para protestar, lo que empezó con esta adolescente se ha extendido al resto de países, Bélgica, Francia, Reino Unido, EEUU, España… Estos jóvenes han nacido en una Sociedad Globalizada, donde estamos siendo responsables de la catástrofe ecológica, que haremos que no tengan futuro.

Tras el acuerdo de París, los países se comprometieron a disminuir las emisiones de CO2, pero EEUU con Trump se salió del acuerdo, solo os recuerdo que es el segundo mayor país contaminante después de China, y que él solo contamina más que todos los países de Europa.

Se pretende que el calentamiento no aumente más de 2 grados centígrados al final del siglo, y ya vamos por 1.1 grado centígrado. Nos estamos jugando demasiado para no cuestionarnos el calentamiento del planeta, esto no es cuestión de fe, es una realidad objetiva. No se trata que los dirigentes políticos crean o no, en el calentamiento global, es objetivo y con decisiones como las del presidente de los EEUU, solo se empeora la situación.

Nuestros jóvenes nos están dando una lección de lo que realmente es importante, exigen que se tomen medidas urgentes, efectivas y justas para la sociedad, contra el cambio climático.

Internacionalmente miles de científicos de distintos países de Europa y EEUU han trasmitido su apoyo a este movimiento juvenil. Muchos Ministros del ramo, Presidentes también. ¡Qué bien quedan todos con bonitas palabras!, ¡pasemos de los elogios a los hechos!

Es cierto que les estamos robando su futuro, por eso debemos apoyarles y compartir con ellos este objetivo, estamos en una situación de Emergencia Energética, ¡ACTUEMOS!

¡Enhorabuena a los/as jóvenes por luchar por su futuro y por querer tener un mundo mejor!