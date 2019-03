Una ofrenda demasiado larga

Es sin duda la ofrenda a la Virgen el acto más emotivo pero también el más complejo. Complejo porque son muchas las personas que participan,con la necesidad de controlar todos los elementos (incluida la seguridad); y complejo porque el recorrido bloquea el tráfico pero también el flujo de personas y de visitantes. Su duración, casi diez horas cada jornada tampoco ayuda a parte de que no es de recibo que las Falleras Mayores cierren la ofrenda pasada la una de la madrugada. Y como reducir el censo de participantes en no es una decisión muy popular, quizás debería reabrirse el debate del tercer día de ofrenda. ¿Cómo hacerlo? Se me ocurre alguna idea: modificando, por ejemplo, el calendario, plantando fallas grandes y pequeñas el mismo día y concediendo los premios, todos, la mañana siguiente. Sea lo que sea, lo decidirán las fallas, pero dicho queda.

Seguir leyendo