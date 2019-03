Las asociaciones vecinales piden paso

Un centenar de delegados de asociaciones y colectivos de toda España se han reunido este pasado fin de semana en Cáceres en la asamblea nacional de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.

Su presidente, Juan Antonio Caballero, explica que se ha redactado un documento con 72 propuestas a nivel nacional, que guarda muchas similitudes con su homologo en la Comunitat Valenciana, y que presentarán a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

Caballero asegura que la infrafinanciación de nuestra autonomía es un obstáculo pero no puede frenar los intereses de la ciudadanía valenciana, que tiene mucho por resolver: el nivel de paro superior a la media nacional, la revalorización de las pensiones medias, corregir las diferencias a la baja del salario medio respecto al resto del país o poner coto a la economía sumergida.

El presidente de la Confederación no cree que las entidades vecinales tengan el suficiente respaldo porque, por ejemplo, no reciben ayudas directas y todo funciona a base de voluntariado. Además, Caballero afirma que existe una incomprensión interesada por parte de algunas administraciones que creen que las asociaciones vecinales no juegan ningún papel, cuando en realidad, dice, son un movimiento estable y coordinado: "el más importante del Estado y de la Comunitat".

Escucha la entrevista a Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, en La Ventana CV