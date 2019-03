El vicepresidente de la Junta defiende que los alcaldes sean senadores, pero cuestiona que Óscar Puente sea portavoz del PSOE

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, defiende la inclusión de los alcaldes del PP en las listas al Senado, una compatibilidad que tendrían los alcaldes de León y Burgos, por ejemplo.

"Yo lo entiendo bien, que tengan presencia a nivel nacional", afirmó José Antonio de Santiago-Juárez en un encuentro con los periodistas al que se aproximó, curiosamente, el alcalde de León, Antonio Silván.

Y ante la pregunta sobre por qué Pilar del Olmo, candidata a la alcaldía de Valladolid, finalmente no figurará en la candidatura del PP a la Cámara Alta del Parlamento el vicepresidente reconoció que no estará porque "si no todos los alcaldes serían senadores".

Para el vicepresidente de la Junta la compatibilidad entre alcalde y senador es positiva, mientras que considera inadecuado que un alcalde sea portavoz de un partido político, en referencia implícita al vallisoletano Óscar Puente.

"Me resulta más chocante que dedique su tiempo a ser portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista a nivel nacional".

Precisamente hoy, Pilar del Olmo, después de varios días de silencio, ha anunciado que no será candidata al Senado, pero la realidad es que esta posibilidad ha sido real. De hecho, en el seno del PP temían que el partido y ella aceptaran esta compatibilidad, lo que hubiera debilitado las opciones electorales el 26 de mayo.