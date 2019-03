Juan Carlos Real: "Será muy bonito jugar en mi casa"

Pasador y goleador. Juan Carlos Real está viviendo una gran temporada en su primer año de rojiblanco en el Almería. El gallego (La Coruña, 15 de marzo de 1991) vivirá un partido muy especial el viernes en Riazor ante el equipo de su tierra, donde estuvo hasta ocho temporadas en las categorías inferiores del Deportivo hasta debutar con el primer equipo un 7 de septiembre de 2011, contra el Girona en Copa del Rey. Estando en la cantera del Dépor fue recogepelotas en Champions, vivió los mejores momentos del equipo gallego y compartió la ilusión con todos aquellos niños que jugaban en los equipos de la provincia: llegar al Deportivo.

Momento puntual

¿Se imaginan un 0-0 en el 90 de partido y penalti a favor del Almería? Tiene que lanzarlo Juan Caros Real: “Si se da esa situación no veo cuál es el problema porque yo ya he asumido ese riesgo en otros partidos. No podemos olvidar que es un partido más y tampoco hay que darle muchas veces. Haré lo mismo que en otros partidos”, responde el magnífico futbolista del Almería.

Futuro

El Deportivo de la Coruña lo tiene en su agenda para la próxima temporada, se suba o no a Primera División. Incluso, en La Coruña se le califica como el Valerón del futuro o el nuevo Valerón: “Me gustaría ser Juan Carlos Real, que soy yo. Desde que era pequeño siempre se me comparaba con Valerón por la situación en el campo y otros detalles, pero compararme con él es demasiado; es un halago muy bonito. Valerón fue un futbolista de otro nivel y yo hice mi camino en el mundo del fútbol. Hace tiempo que ya no le doy vueltas a ese tema”, dijo en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del segundo entrenamiento de la semana rojiblanca.

Juan Carlos Real se crió en el Deportivo de la Coruña, donde llegó siendo un niño: “Llegué con 12 años y me marché con 24 años, por lo que pasé muchas temporadas en el club de mi tierra, una vida en el Dépor. Siempre soñé, como todos los chicos de La Coruña, con la posibilidad de jugar en el Deportivo. Crecí en unos años muy bonitos del equipo jugando Champions League. Viví experiencias muy bonitas en mi tierra, por lo que volver a casa y jugar en mi tierra delante de mis paisanos será muy especia y emotivo. La familia me sigue desde lejos y el viernes me verá muy cerca; será muy bonito”, explica el gallego.