Dimisión en bloque de la lista de Podemos Manzanares

Los candidatos de Podemos Manzanares han dimitido en bloque. Todo ello ante las diferencias con la dirección regional en la formación de las confluencias. En el caso de esta localidad ciudadrealeña, los candidatos municipales habían pedido, desde hace un mes, unas primarias conjuntas con el resto de partidos políticos de la confluencia: Equo y la Asamblea Ciudadana de esta localidad.

En esta línea, una de las que ha dimitido es Ana Ortega, una de las componentes que llevaba la lista de esta formación morada y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos. La propia Ortega ha señalado que "de manera no oficial nos han dicho que no habrá primarias conjuntas (...) se van a pactar los puestos de la lista, es decir los dos primeros para Equo, los dos siguientes para Podemos".

Además, Ortega asegura que "Podemos se queda sin candidatura en Manzanares, tras la dimisión de todos los compañeros". En este sentido, asegura que "Podemos no tiene la suficiente fuerza en la localidad para presentarse en solitario".

Sin embargo, una de estas candidatas de esa futura lista ha aclarado que "cuando presentamos nuestra dimisión en una de las reuniones internas del partido se nos volvió a decir que no habría primarias conjuntas y que no se seguiría la hoja de ruta en la que llevábamos trabajando durante meses". Asimismo, Ortega recalca que "a día de hoy no hay ninguna candidatura de Podemos en Manzanares".

Finalmente, esta redacción se ha puesto en contacto con la dirección regional de la formación morada quien, por el momento, declina hacer algún tipo de declaración sobre este asunto.