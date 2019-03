La CHG pide a los Ayuntamientos que activen sus planes de emergencia por la falta de lluvias

La situación no es preocupante pero hay que estar vigilantes y tomar nota. Mensaje del comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los Ayuntamientos, regantes y a la ciudadanía. Estamos a las puertas de la primavera y sigue sin llover, es necesario tomar medidas preventivas.

Imagen de la presa del embalse del Vicario en Ciudad Real hace un año / Confederacion Hidrográfica del Guadiana

Los embalses de la cuenca del Guadiana se encuentran a menos de la mitad de su capacidad, mantienen un 43,1 por ciento de agua con 171,3 hectómetros; volumen ligeramente superior, en comparación con hace un año: estaban al 38,2 con 151,7 hectómetros.

Confederacion Hidrográfica del Guadiana

Planes de emergencia

No obstante, la Confederación ha decretado la situación de alerta en la Mancha Occidental, que según Ángel Nieva, contempla por un lado el impulso de las medidas que establecen los planes de emergencia en los municipios de más de 20.000 habitantes y en los más pequeños, la puesta en marcha de captaciones para garantizar pozos de sequía. Se recomienda ya la reducción de las dotaciones del abastecimiento e industria en un 10%, reducciones de momento "pequeñas" también para las campañas de riego.

El representante de la Confederación reitera que hay que confiar en las lluvias de primavera como el año pasado, que rellenaron nuestros pantanos. De momento, en la situación actual y si se el agua se hace de rogar, el suministro está garantizado en los próximos 2 años. En la peor situación, las restricciones llegarían primero para otros usos.

AUDIO| Entrevista con Ángel Nieva, comisario de Aguas de la CHG:

Uso responsable del agua

No se aventura a predecir si después de otro invierno seco, como el que hemos afrontado, estamos ante un nuevo ciclo de sequía; de momento las nuevas tecnologías no permiten prever un pronóstico a medio y largo y plazo pero lo que todos debemos tener claro es que hay que fomentar el uso racional y responsable del agua, aunque no vivamos una situación de alerta, como ahora. Tanto los consumidores como los agricultores, deben ser conscientes que también pueden mantener sus explotaciones con una utilización más eficiente de agua.

Imagen del Vicario el pasado fin de semana / Mariano Cieza. Agencia EFE