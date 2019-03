Pilar Zamora: "La renovación no supone ningún fracaso"

"Una lista que refleja la realidad de la capital para consolidar el proyecto iniciado". Así ha definido, en la Cadena SER, la alcaldesa de la capital, Pilar Zamora, la candidatura que refrendaba la militancia el pasado fin de semana y que está previsto que sea presentada este próximo jueves.

Zamora ha defendido las incorporaciones de las nuevas caras en su lista, asegurando que "la renovación no supone ningún fracaso" en su gestión. Afirmaba que a todos los actuales concejales les ofreció la posibilidad de ir en la candidatura y a partir de ahí decisiones personales son las que han entrado en juego a la hora de posicionarlos; recordaba que únicamente José Luis Herrera ha salido de la lista y en cuanto a ediles como Alberto Lillo o Noemí Gómez-Pimpollo que aparecen en puestos más bajos de la lista ha sido por decisión personal.

Pilar Zamora junto a los tertulianos de 'La Rebotica' / Cadena SER

Afeaba al PP por haber criticado los nombres de su candidatura cuando, según Zamora, lo que hay que hacer es hablar de proyectos.

Reconocía que queda pendiente reducir el desempleo en la capital; no las remunicipalizaciones -que legalmente no han sido posible- o la eliminación de la zona azul, que según aclaraba no figuró nunca entre sus compromisos. Sí que se está rediseñando y reduciendo.

AUDIO | Aquí puedes escuchar la tertulia 'La Rebotica':