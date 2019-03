Sin gas, pero con torres eléctricas

Asunto zanjado. No habrá planta regasificadora en Arinaga. Ya parecía bastante claro pero con las últimas dudas del estado parece evidente que el proyecto está muerto.

El secretario de Estado de Energía del Gobierno de España, José Domínguez Abascal, que estuvo el mes pasado en Gran Canaria para aclarar las condiciones del próximo concurso de energía eólica, además de otras energías renovables para el futuro próximo, apuntó que estudiarían la posibilidad de revisar el apoyo del gobierno central a la Regasificadora. Explicó que la razón estriba en la amplia penetración de las energías renovables en la isla, que llega al 20%.

Las palabras del responsable del área del gobierno de España, dejan entrever, cierto desconocimiento sobre el particular. Lo cogieron desprevenido o no quería quedar mal con nadie, aunque se les ha entendido perfectamente, la Regasificadora no está en sus planes y ni siquiera es de su competencia.

Después de los informes negativos a la misma por parte de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, no quedaba otra salida. La regasificadora no era una buena idea y sobre todo cuando se ha hecho una puesta clara por las renovables en Canarias y en particular en Gran Canaria. No habrá negocio gasístico y solo resta seguir la senda marcada de las energías limpias, en el paraíso de las renovables, que lo tiene todo para ello.

Y en ese camino se está en Gran Canaria, especialmente con la central-hidroeléctrica Chira-Soria que se va supuestamente a empezar a construir pronto. El pronto lleva demasiados años, pero ya queda menos. Este salto de agua que permite generar energía limpia, necesitará un enlace para transportarla y aquí está el problema, en el proyecto aparecen 42 torres eléctricas, que van a producir un brutal espacio visual. Todo porque el precio de soterrar los cables es altísimo. Pues habrá que darle una repensada a la cosa, porque el impacto sobre el territorio será brutal. Si les parecía atentado medio-ambiental poner un foco para iluminar el Bentayga, ahora qué le parecerá al cabildo 42 torres para transporte de energía.