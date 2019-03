La concejal de Hacienda de Paracuellos de Jarama pasa a no adscrita a dos meses de las elecciones municipales

El pleno municipal de marzo en Paracuellos de Jarama va a dar cuenta del escrito presentado por María Elena Domínguez por el que ha comunicado su decisión de abandonar el grupo municipal del partido en el gobierno ‘Iniciativa Ciudadana por Paracuellos’. Domínguez pasará a ser concejal no adscrita, después de haber estado toda la legislatura liderando la concejalía de Hacienda e Industria– en diciembre cogió una baja y sus atribuciones fueron repartidas entre los ediles del gobierno. La dimisión se produce a tan solo dos meses de las elecciones municipales.

En el escrito presentado ante el ayuntamiento, Domínguez señala “acontecimientos, situaciones y actitudes” que la han llevado a solicitar la baja como afiliada del partido. Lamenta que el Comité de Disciplina la expulsara días después de que ella presentara su baja en un procedimiento del no tuvo constancia en ningún momento y que afirma “adolece de todas las irregularidades posibles”. La ex responsable de Hacienda e Industria afirma que seguirá trabajando por el interés de los vecinos de Paracuellos desde el grupo no adscrito.

El alcalde y presidente de Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, Javier Cuesta ha calificado en SER Madrid Norte de “problema interno”, lamentando esta decisión de Domínguez de la que afirma“no tiene ninguna razón” y a la que explica se ha respetado su baja repartiendo las competencias que ostentaba hasta el mes de diciembre.

Cuesta reclama que devuelva su acta de concejal, “porque los votos son del partido”.