Jiménez: "No creo que sea justo decir que sea una decepción absoluta"

El director deportivo del Unicaja Carlos Jiménez, hizo una valoración este martes de lo que va de temporada, tras la eliminación en la Copa del Rey y en la Eurocup. "No creo que sea justo decir que sea una decepción absoluta. Al final es cuando hay que hacer este tipo de exámenes. Hasta que no acabe la temporada estoy a muerte con ellos. Creo que ahora mismo los mensajes que tienen que recibir son positivos, pero también de responsabilidad. Cuando acabe la temporada valoraré, ahora mi apoyo es total. Para mí es más importante lo que consigan que lo que piense ahora mismo".

"Es un golpe duro, una desilusión, una decepción. La pérdida de luchar por un objetivo. Ante esta situación pensamos que lo mejor es confiar en ellos porque nos lo han demostrado. Hay que ser consciente del club en el que están, de la exigencia y que todo pasa por el trabajo de cada día. La concentración y la confianza les ayudará a salir de esta dinámica. Hasta ahora no califico nada, nunca lo he hecho. Esto siempre lo curan los resultados porque es de lo que se vive. Esos resultados pasan por que cada día compitas mejor. No se puede supeditar todo al resultado, pero competir te acerca más".