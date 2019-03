La ministra de Turismo, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha abogado este martes por "poner un orden" en las viviendas turísticas para "evitar problemas" alojativos debido al aumento de precios del alquiler.

Maroto, en un encuentro en Torremolinos (Málaga) organizado por la cadena SER, al que ha asistido también el alcalde, José Ortiz, ha incidido, de igual modo, en regular la vivienda vacacional. Así, aunque ha evitado hablar de burbuja inmobiliaria, ha admitido "la tendencia alcista" de los precios del alquiler. "Está habiendo un trasvase de viviendas de alquiler ordinaria al alquiler vacacional y tenemos que poner un orden", ha dicho.

"El Ejecutivo trabaja para que no se produzca esa burbuja que, de la que hoy no se puede hablar, pero tenemos una tendencia alcista que nos puede llevar a un escenario en el que si no adoptamos medidas tengamos un problema alojativo porque ni siquiera nuestros residentes o los trabajadores del sector turístico encuentre lugar donde alojarse", ha afirmado.

Maroto ha recordado que no se puede hacer una ley estatal para regular las viviendas turísticas, porque no es competencia del Ejecutivo, pero sí "definir parámetros" para que todas las comunidades actualice normativas.

Entre otros, ha dicho que se necesita un "registro obligatorio" para aquellas que quieran publicitarse como vivienda turística; de igual modo, se trabaja con los registradores de la propiedad para definir el registro y se obtiene información de estos inmuebles a través del modelo 179 de la Agencia Tributaria.

"Es un tema prioritario para el Gobierno, está puesto en agenda y vamos avanzando", ha defendido, asegurando que se puede llegar a una "buena regulación".

También ha asegurado que la hospitalidad forma parte de la "singularidad del destino y es uno de los elementos mejor valorados" de que nos visita. Por ello, ha incidido en poner al residente "en el centro" para evitar la turismofobia.

'BREXIT'

urante en su intervención ha hablado de retos como la sosteniblidad, la digitalización, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En concreto, sobre el 'Brexit', tras incidir en la importancia del turista británico para el país, además de para el comercio, ha dicho que ahora mismo se está "en un momento de incertidumbre". Ha defendido que la responsabilidad del Gobierno es "dar una solución" en caso de una salida sin acuerdo, insistiendo, por tanto, en que la "prioridad" es dar "certeza y seguridad" a empresas y ciudadanos ante "cualquier escenario".

"Estamos ante la incertidumbre; hoy la prórroga nos da oxígeno pero no resuelve problema", ha admitido, reconociendo que el Ejecutivo lleva meses trabajando, aprobando, entre otros, planes de contingencia. "Soy optimista y tenemos poco tiempo pero podemos llegar a un acuerdo de retirada que todos esperamos que se produzca", ha asegurado.

MERCADOS DE RENTAS ALTAS

Por otro lado, se ha referido al segmento del turismo de compras y ha reconocido que España debe "singularizarse" en este segmento "importante" de rentas altas. "Tenemos potencia y nos estamos desarrollando", aunque ha señalado que aún no hay un programa específico. Eso sí, ha destacado la importancia del turismo MICE y gastronómico.

En este punto, se ha referido al turista chino y en las mejoras que se deben abordar como la disminución del tiempo de visados. Al respecto, ha apostado por que el mercado chino conozca a España. "Ellos --turista chino-- lo que necesitan es conocernos; parece que a España se le conoce en todo el mundo y no es así, porque el mercado chino nos conoce poco".

Así, ha abogado por realizar en China una campaña de promoción y que se conozca España "y su singularidad, ya que el turista chino que viene repite", además de que es un turismo muy "desestacionalizado".

Sobre la obtención de visados, ha dicho que se tarda de recibirlo de España sobre 15 días, frente a países como Portugal o Francia que tardan menos y "el turista chino improvisa mucho y no planifica y así se pierde competitividad".

Por tanto, es un mercado en el que "hay que trabajar y potenciar el crecimiento". De igual modo, ha defendido, que se necesita "mejorar" la conectividad con China pero "para eso tenemos que conseguir movilizar" a turistas chinos.

Por otro lado, durante su intervención, la ministra de Turismo, que ha calificado al sector como "estratégico", ha reconocido que España tiene "enormes fortalezas" y ha dicho que es "muy difícil seguir creciendo en volumen", insistiendo, no obstante, en que es "más importante crecer en gasto".

Por último, ha incidido en la formación y cualificación profesional en el sector "para ofrecer servicio calidad". En este punto, también se ha referido a la transformación digital y la oferta formativa adaptada a los nuevos requisitos de la industria 4.0.