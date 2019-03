La Junta Electoral mantiene el acto del Día del Agua en Talavera

El acto previsto para este viernes en Talavera de la Reina (Toledo) con motivo del Día Mundial del Agua se mantendrá en agenda después que la Junta Electoral haya resuelto mantenerlo tras la solicitud del Partido Popular de que se anulara.

Lo consideran un acto meramente institucional que emana de esta conmemoración determinada en su día por la ONU y que lleva celebrándose unos años. No obstante, la Junta de zona advierte que, en este acto, no podrán incumplirse parámetros de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, deberá ser aséptico electoralmente hablando y no inducir al voto.

Por tanto, se mantiene la celebración del acto en cuestión para este viernes en el Teatro Victoria de la ciudad de la cerámica.

La decisión de la Junta Electoral ha sido acogida con "satisfacción" por parte de la consejera de Fomento, Agustina García Élez, quien, en un comunicado de prensa, ha señalado que el Día del Agua es importante porque, como todos los años, "se reivindica la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua y, sobre todo, que necesitamos el agua para crecer y desarrollarnos".