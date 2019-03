El agua enciende las pasiones. Por experiencia, es algo que sabemos en nuestra provincia. Como también sabemos -aunque no sé si lo hemos terminado de interiorizar- que utilizar el agua como arma arrojadiza, como elemento de confrontación política, para ganar votos puede ser rentable a corto plazo, pero no ha servido para arreglar el problema.

Y si quieren, nos remitimos a nuestro pasado reciente: a las manifestaciones masivas o al 'agua para todos'. Mucho frontismo y nada más.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo nos vuelve a pillar con el problema a medio resolver: las desaladoras solo son parte de la solución.

Y lo peor que podemos hacer es seguir tirándonos los trastos a la cabeza mientras el campo alicantino sigue necesitando agua y reclama que, de una vez por todas, se arregle este secular problema.

Ya sé que quizás es demasiado pedir en plena precampaña. Desde luego, necesitamos menos declaraciones grandilocuentes y más soluciones...

Y por cierto, para hacer un chiste malo, no le den la vuelta a 'soluciones', no la lean al revés. Más de un partido ya ha utilizado la palabra como eslogan político. No sé si al derecho, o al revés.