Cómo afrontar los días previos a la carrera

No improvisar. No inventar nada. No probar nada nuevo. Si quieras innovar en algo, pruébalo en las semanas previas a la carrera.

Pero cuando nuestros amigos del "sanedrín de la zapatilla" te dicen que no improvises, ni pruebes nada, significa: nada de nada. Al día de la carrera hay que llegar con una buena preparación y con unos hábitos claramente definidos: desde la ropa a los geles que tienes previsto tomar durante el 10 K, la media maratón o la maratón. Y si es una carrera de mayor distancia, la norma sigue siendo igual de valida.

Pere Rostoll y Esther Blat (ambos de Urban Runners) , Luis Navas (Beer Runners), César Bañuls (Montemar Runners) y Lidia Verdú (Arena Running) han repasado sus hábitos y también han reconocido alguno de los errores que han cometido.

De pie: José Manuel Albentosa, Luis Navas, César Bañuls y Pere Rostoll. Y sentadas: Lidia Verdú y Esther Blat / Cadena SER

En Alicante Corre, con "nuestro olímpico" José Manuel Albentosa, hemos hablado de la importancia de tener todo controlado -incluso el desayuno previo- para que la carrera no se estropee por algo que puedes prever.

Esta es la conversación con todos ellos.

