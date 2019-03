El Villa de Aranda no planifica su futuro para no comprometer su presente

Sin presente no hay futuro. El BlasGon y Bodegas Ceres no va a dar ni un solo paso en el diseño de un nuevo proyecto, La decisión es firme y ya ha sido trasladada a quienes han querido preguntar por su vinculación con el conjunto ribereño para la próxima temporada. Afecta a todos los componentes actuales de la plantilla sin excepción. Es más, la nueva dirección deportiva ni entra a debatir al respecto. Responde con un esplícito 'no es el momento'.

Solo Juan Moreno, por contrato, tiene atado compromiso con el BM Villa de Aranda para la próxima temporada porque firmó por dos años pero, ni con el entrenador se habla de nada que vaya más allá del siguiente partido de Liga. Hasta que matemáticamente el conjunto arandino no tenga garantizada la permanencia, no habrá otro discurso. Incluso asumiendo que puede perder a jugadores que no quieran esperar y a otros que ya han sido ofrecidos para ser fichados. Lo acepta desde la certeza de que es el camino correcto.

La decisión del club no implica una parálisis deportiva. El fracaso de las últimas temporadas se diagnostica en haber carecido de un equipo técnico que planifique, sin dejar todas las decisiones a criterio de una sola persona. No volverá a ocurrir. Fortalecer ese departamento ya fue algo que se inició en el mes de diciembre con extraordinarios resultados y que seguirá alimentándose, con gente interna del Villa de Aranda pero también con apoyos externos.

Desde el BlasGon y Bodegas Ceres se tiene la certeza de que la plantilla actualmente está rindiendo con un nivel más acorde a su potencial que al mostrado en la primera vuelta. Hay elementos suficientes para trabajar en esa dirección y confiar en la fortaleza de este bloque. Pero no pasan de meras reflexiones y hasta que no se certifique la permanencia, el club no se detendrá en analizar toda la temporada, los resultados, rendimientos, grado de compromiso y, en base a estos parámetros y a otros, tomará decisiones en la búsqueda de dar un impulso al proyecto deportivo. Hasta entonces, por coherencia aplastante y desde la experiencia de otras temporadas, solo manda el presente.