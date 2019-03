Alrededor de doscientas personas volvían a manifestarse este martes en Roa por una sanidad digna. Dos días después de la concentración que había tenido lugar el domingo con más de setecientos vecinos de este municipio y su área de salud, la séptima cita consecutiva de los martes servía para transmitir el mensaje de una persona que ha decidido quedarse a vivir en el medio rural, pese a las numerosas carencias en ésta y otras materias. Bajo el título ‘Tengo mil razones para irme y sólo pido una para quedarme’, esta carta se dirigía a la cúpula de SACyL y a los responsables de la Junta de Castilla y León para hacerles ver que están equivocados si piensan que los pacientes son un pasivo, una carga, para la gran empresa que es la Sanidad Pública. Muy al contrario, entiende que la población es el principal activo, el bien más preciado, sin el cual muchos de los que viven de la gestión sanitaria tendrían que empezar a hacer las maletas también. “Si alguna de las personas a las que me dirijo supiese un poco de gestión y administración, sabría que una regla básica es cuidar tus activos, a nosotros, a los jóvenes, a esos niños que dejáis sin pediatra; si pudieseis ver más allá del borde de la mesa de vuestros despachos, os darías cuenta de que nos necesitáis”, dice este escrito. “Los jóvenes actualmente tenemos más de mil motivos para irnos y dar esta estocada a la sanidad será el motivo mil uno para que nos hagáis desaparecer del todo”, continúa argumentando, para añadir: “Estáis dándonos motivos para irnos, cuando tendríais que luchar por mantenernos; se os llena la boca hablando de paquetes de medidas contra la despoblación, pero a la hora de la verdad, no sólo no nos llega nada, sino que queréis quitarnos las pocas razones que nos atan a nuestra tierra”. Finalizaba esta reflexión diciendo que “matar la sanidad es condenar a la zona a la despoblación y nosotros seremos quienes paguen su futuro sueldo: somos los que aseguran vuestro puesto, pero si nos vamos, como están haciendo los médicos por vuestra nefasta gestión, no tendréis presupuesto que manejar y quienes sobraréis seréis vosotros; así que creerme si os digo que tenéis dos opciones: darnos lo que es nuestro o empezar a redactar vuestro currículum vitae, porque si la sanidad cae, vosotros caéis con ella”.

Una vez más, la concentración finalizaba con un agradecimiento al sobreesfuerzo que está realizando el personal sanitario del centro de salud de Roa por seguir funcionando en las condiciones de precariedad en que lo hace.