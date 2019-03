Una formación que salva vidas

La Casa de Cultura acoge este jueves una charla-taller de primeros auxilios y desfibriladores externos semiautomáticos. La imparte, con la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil y el Ayuntamiento de Aranda, la Asociación Española de Guardias Civiles, una entidad profesional que tiene como Delegada Provincial a Cristina Catalán, una agente del cuerpo que actualmente desempeña su labor en el puesto de la Guardia Civil de Aranda. De cuatro y media a ocho de la tarde, a través de esta cita se ofrece una formación básica y gratuita en este campo.

“En contactos mantenidos con entes públicos y privados para iniciar la andadura en aras de la tan necesaria formación, no queremos dejar de lado al ciudadano, pues es otro compañero más que en muchísimas ocasiones actúa y colabora consciente o inconscientemente para que nuestra labor llegue a buen término”, explican desde este colectivo.

“Nos hemos parado a pensar… ¿cuántas personas fallecen al año por incendios en edificios?... no sabemos la respuesta segura pero, en el mundo civilizado del que podemos extraer datos, posiblemente nos sobren los dedos de una mano para contarlos, no obstante sí sabemos la ingente cantidad de dinero (no por ello no necesaria), que cualquier edificación o edificio público ha de invertir en sistemas antincendios... extintores, mangas de presión, diferentes materiales de extinción para según qué tipo de fuego, carteles indicadores, planes de emergencia... un sinfín de profesionales implicados y de normativa que cumplir a la hora de llevar a cabo cualquier edificación, reflexiona la AEGC, que se hace también esta pregunta “¿Sabemos cuánta gente muere al año, solo en España, por muerte súbita?... ¡Miles!. Y estas muertes no sólo las desencadenan los infartos, desgraciadamente... hay muchas causas que pueden provocar la muerte en una persona que minutos o incluso segundos antes se encontraba perfectamente, infartos, atragantamientos, golpes de calor... y más causas que los propios profesionales de la salud conocen. ¿Quién no ha oído que una persona ha fallecido en la calle o justo ante la puerta de los servicios de emergencias porque se ha desplomado, los servicios de emergencia no llegaron a tiempo y la gente de alrededor miraba sin saber qué hacer?, ¿qué medidas se utilizan para solventar estas emergencias?... que sepamos, como mucho, algún desfibrilador en algún sitio abierto 24 horas o en los hospitales, piscinas o polideportivos... pero no solo basta con el desfibrilador... hay que tener formación para poder utilizarlo... ¡sí!, cualquier persona puede utilizarlo si está convenientemente formada”. “Pero no solo el desfibrilador salva vidas, -añade- es una herramienta útil únicamente para situaciones muy concretas y también muy escasas, las menos. Saber ver los síntomas de las emergencias sanitarias habituales, saber reconocerlos, saber cómo actuar... es formación básica que puede salvar muchas, muchísimas vidas... y esa misión no sólo corresponde a la Guardia Civil, nos puede corresponder a cualquiera en nuestro quehacer cotidiano”.