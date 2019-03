Moriyón: "Si no mejoro los resultados de 2015 lo dejo y vuelvo al hospital"

Carmen Moriyón, actual alcaldesa de Gijón y candidata de Foro Asturias a la presidencia del Principado en las próximas elecciones del 26 de mayo, se muestra convencida de mejorar los resultados de la última cita electoral en 2015. Tanto es así, que confiesa su intención de que, de no cumplirse las expectativas, se irá y volverá a ejercer la medicina: “Es algo que ya he hablado con mis compañeros porque estamos convencidos de mejorar los últimos resultados, tanto en las municipales como en las autonómicas. Si no es así, lo dejo y vuelvo al hospital”. Para ello confía en que el bloque conformado por los partidos de derechas puedan lograr desbancar al formado por los grupos de izquierdas.

La presidenta de FORO ha pasado por los micrófonos de Radio Asturias poco después de que se haya constituido la comisión de campaña de la coalición que su partido ha sellado con el PP para las generales del mes que viene. Foro tendrá en esa comisión tres representantes: Pedro leal, Isidro Martínez Oblanca y Rosario Cabal. En esa lista conjunta del PP y FORO al Congreso de los Diputados, Isidro Martínez Oblanca repetirá como núero dos tras la popular Paloma Gámez. La nómina al Senado estará encabezada por el popular Ramón García Cañal seguido del presidente de la Junta Local del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez y en tercer lugar Camino Gutiérrez, secretaria general de FORO en Oviedo. El de Cañal es un nombre, que según había trascendido, incomodaba en Foro hasta el punto de poner en riesgo el acuerdo con el PP. Lejos de reeditar las diferencias, la candidata defiende el acuerdo programático por encima de los nombres: “En ese acuerdo no figuran nombres sino un programa, no se negocian nombres”.

La variante de Pajares ha venido siendo uno de los caballos de batalla de la formación fundada por Francisco Álvarez Cascos. En su día, el diputado Martínez Oblanca logró el compromiso del gobierno de Rajoy para equipar los túneles de Pajares con vías de ancho internacional, a cambio del apoyo forista a los presupuestos, hasta la llegada del gobierno socialista. El ministro José Luís Ábalos se ha comprometido a que los túneles de la variante de Pajares se acabarán en 2020, el primero en ancho ibérico y el otro con el denominado triple hilo para favorecer el tráfico mixto, tanto para trenes con ancho ibérico como internacional para mercancías y pasajeros. Si las cosas vuelven a cambiar, Moriyón mantiene que retomarán la intención de utilizar el ancho ibérico en la variante, aunque suponga un nuevo retraso, como advierte el gobierno asturiano: “Quiero el AVE, no un sucedáneo y quiero llegar a Madrid a la misma velocidad que otras regiones españolas. Solo pedimos que se cumpla lo aprobado en los presupuestos generales de 2018 y que el presidente Sánchez dijo que iba a cumplir”.

El proceso de transición energética también ocupa a la candidata de FORO en estos días de precampaña. Más, cuando acaba de conocerse el borrador del Estatuto de la Industria Electrointensiva que ahora se encuentra en la fase de información pública. El proyecto no gusta ni a gobierno regional, que alegará por considerarlo manifiestamente insuficiente, ni a empresarios: “Ahora resulta que tenemos que ser los más verdes de Europa, pero esto se hace sin contemplar las singularidades de Asturias y hay que ser muy firmes. No solo hablamos de Alcoa, Arcelor está avisando un día sí y otro también por eso hay que ayudar a que estas industrias puedan ser rentables”.