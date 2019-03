Lekue: "Fue como volver a debutar"

Fue el último cambio de Gaizka Garitano. Iñigo Lekue por Raúl García. La ovación al lateral de Deusto era significativa. Diez meses después, Lekue volvía a tener minutos oficiales: "No es fácil estar tanto tiempo separado del equipo en un deporte tan colectivo que lo que le hace interesante es el día a día, el grupo, no es fácil estar apartado". Así que el regreso lo asemejó a su debut como león. ""Jugar, una victoria y con el campo lleno fue bonito, casi como redebutar"

Por medio tuvo una pretemporada, pero a finales de agosto se lesionó, se fracturó el peroné, del que tuvo que ser operado, y luego volvió al quirófano por molestias en la espalda. Quedan diez jornadas y aún tiene esperanzas por reengancharse a la parte final de la temporada. Eso sí, no va de víctima, tampoco trata de dramatizar. "Lo que ayuda es seguir con la misma rutina, venir todos los días. No lo he pasado mal especialmente, me ha tocado vivir eso"

El lateral bilbaíno lo tenía complicado jugar con Berizzo pero con Garitano, caso a la primera que ha podido el técnico de Derio, le dio minutos. Pero sobre los planes de futuro no quiere ir más allá: "Es duro perderse casi una temporada. No pienso en el futuro, pienso en hoy, en entrenar como uno más, mañana hay un partido (amistoso ante el Eibar de este jueves) que hacía mucho que no tenía la sensación de poder jugar. Por mucho que entrenes, un amistoso contra un rival de la misma Liga me viene bien, tengo ganas de afrontarlo y ver cómo estoy".