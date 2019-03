La dirección de Cs dice que la marcha de sus concejales en Cádiz demuestra que "bucan sillones"

Fuentes de Cs consultadas por la SER han concluido esta mañana que “La salida de los concejales de Cádiz al grupo de no adscritos deja claro que buscan sillones, no un proyecto”.

Es la primera reacción de la dirección nacional a la intención de los dos concejales de Cs en el ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, de integrarse en el grupo no adscrito después de que la dirección les confirmara anoche que ninguno de ellos estará en la lista de las municipales, que encabezará un nuevo nombre de referencia.

Las fuentes consultadas han explicado que “Ciudadanos es mucho más que un nombre o un cabeza de lista” y han precisado que la formación naranja es “un equipo formados por muchísimos afiliados y simpatizantes que tenemos un proyecto en común para cambiar este país, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes”.

Harta el momento, la información no ha generado reacción de las direcciones provinciales no regional del partido, pero Madrid si ha apostillado que “Ciudadanos no es una cuestión de nombres, sino de proyectos”.