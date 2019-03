Comisión entre vecinos y peñas para luchar contra el incivismo, suciedad y molestias

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado la convocatoria oficial de la primera comisión especial para la lucha contra el incivismo, la suciedad y las molestias y para garantizar la convivencia entre peñas y vecinos.

Será este viernes 22 de marzo, a las 13.00 horas, cuando la comisión, integrada por miembros de todos los partidos políticos según representación institucional, se reúna, dando respuesta al acuerdo alcanzado en el pleno del 29 de enero. El encuentro, que estará presidido inicialmente por el primer edil, posteriormente pasará a ser presidido por la coordinadora general de Alcaldía, Silvia Gómez, a su vez concejala de Seguridad Ciudadana, “Concejalía que tiene mucho que decir, ya que será la encargada de velar por el cumplimiento de todo lo que acordemos”, indica Benlloch. Además, y aunque no formarán parte de la comisión, ya que a nivel jurídico no se considera compatible, estarán invitadas tanto la Junta de Festes, como la Comissió de Penyes, empresas de limpieza, diferentes departamentos municipales, incluso representantes del Consell de Participació Ciutadana, “para que entre todos podamos crear un marco de convivencia amplio en el que todos podamos opinar, aportar y también ceder en diferentes cuestiones”.

“Como todos los vecinos sabrán, las peñas son el motor de nuestra fiesta y también un importante núcleo de unión y encuentro para muchas personas a lo largo de todo el año”, asegura Benlloch. Sin embargo, “algunas actitudes sobrepasan los límites del civismo y es momento de actuar”. El primer edil apunta que “en 2008, cuando se creó el registro de peñas, había 167. A día de hoy son 450 y es normal que se generen fricciones en la convivencia con los vecinos, ya que en algunas calles hay una alta concentración”.

Para Benlloch, uno de los principales problemas es, junto a la concentración de casales en ciertas zonas, el hecho de que durante todo el año se reúnan para hacer fiestas y, especialmente, el hecho de poder conseguir fácilmente aparatos de música muy potentes, algo que se hace insoportable para los vecinos en muchos momentos”.

“Sabemos que la mayor parte de las peñas cumplen y saben convivir, por eso no queremos que paguen justos por pecadores, pero es hora de actuar con contundencia con aquellos que no respetan el descanso de los vecinos”, explica. Para ello, se va a trabajar en la adaptación de la normativa municipal, recogida en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, de manera que “pactemos unas reglas del juego para conseguir una convivencia tranquila”. “Lo que queda claro es que la ordenanza del 2012 se ha quedado obsoleta y se debe actualizar para que haya mayor autoridad”, señala, hasta el punto de que se plantean medidas como clausurar de forma definitiva un local si no se hace caso a las indicaciones de las autoridades, excluir a la peña de los registros oficiales o, incluso, “cargar sobre el dueño del local en el caso de que la peña no haga caso”. “Hay que endurecer las sanciones y actuar seriamente”, declara Benlloch.

La comisión tiene previsto reunirse cada 15 días, aunque el alcalde es consciente de que “a dos meses para las elecciones no da tiempo de hacer todo el trabajo”. “Las primeras modificaciones que se puedan hacer ahora, las haremos, pero quedarán cuestiones que se deberán retomar tras las elecciones. Esperamos que los nuevos representantes retomen estas comisiones y acaben el trabajo iniciado”, manifiesta. “Podríamos haberlo dejado pendiente, pero no queremos perder tiempo. Debemos estar todos unidos para conseguir de una vez por todas la convivencia entre nuestras peñas y los residentes”, concluye.