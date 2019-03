Fue un acierto según cuenta su salida hacia Gibraltar. Giovanni Rodríguez (Tenerife, 1998) aceptó el reto de salir de la isla para recalar en una competición menos conocida de lo habitual aunque comienza a recoger los frutos de la decisión que tomó a principios del presente año.

El delantero dio el sí a la salida del CD Tenerife para enrolarse en el Lincoln LN de la premier división, equipo líder de la categoría y en el que se sigue curtiendo como futbolista. El de Candelaria reconoció que “la experiencia está siendo inolvidable y necesitaba dar este paso en mi vida. Espero volver a Tenerife en junio con el chip cambiado y una mentalidad mucho más madura. He hablado con mi familia y mi representante y esta experiencia me venía muy bien y aunque hay jugadores que han salido después, yo lo he hecho con veinte años y no me ha importado nada”.

Fueron distintas las opciones que el jugador tuvo para seguir su carrera como futbolista aunque la del equipo del Estrecho fue la elegida: “La estudiaba el mismo día de reyes junto con otras pero decidí que esta era la mejor. Quizás no al nivel futbolístico pero me vino bien tener compañeros como Víctor Afonso o Héctor Figueroa que son canarios pues tuvo mucho que ver”, comentó Giovanni quien escuchó cantos de sirenas al inicio del presente ejercicio: “Desde principios de temporada tenia rumores para poder salir aunque no pasaba por un buen momento personal. El club siempre ha mirado por mí y siempre se ha mostrado agradecido conmigo. Estoy contento a pesar de que han podido afectar problemas personales para terminar tomando este camino aunque espero volver con el chip cambiado a la isla”, explicó.

Su día a día quizás sea distinto a lo que suele ser habitual para un futbolista puesto que “por la mañana voy al gimnasio y ahora me he puesto a estudiar a distancia. Luego almorzamos un poco y descansamos antes de ir a entrenar entre las siete y las nueve. Quizás cuesta un poco acostumbrarse pero es algo a lo que he terminado acostumbrándome.

El delantero tinerfeño tuvo palabras para el Tenerife, club al que pertenece y que siempre ha buscado lo mejor para el jugador: “A mí me han dado varias oportunidades y he entrenado con el primer equipo y hasta he debutado. El club considera que estoy algo verde y pienso que velan por mí puesto que comparto la decisión que ellos han tomado. Estoy para aportar y jugar donde ellos crean conveniente. Recuerdo el día del debut como si fuera ayer mismo y debo agradecer el cariño que he recibido de quienes están y los que ya no”, sentenció.