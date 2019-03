Rivera Ordóñez asegura que cuenta con el beneplácito del sector hostelero para adelantar la corrida Goyesca

La polémica de la celebración de la corrida Goyesca al margen del desarrollo de la Feria y Fiestas de Pedro Romero se ha trasladado hoy al plató de televisión del programa de Antena 3, 'Espejo Público'. Allí, Francisco Rivera, colaborador habitual del espacio conducido por Susana Griso, ha asegurado que el sector hostelero de la ciudad está a favor de que la mítica corrida de toros se adelante al 31 de agosto. "He hablado con los hoteles y restaurantes antes de tomar la decisión y me han dicho que si tengo que adelantar el ciclo taurino que lo adelante, que a ellos no les perjudica en nada con seis meses de antelación", ha declarado el empresario.

El presidente de la Asociación de Peñas de Ronda, Gabriel Pardo, también ha participado en el programa desmintiendo las afirmaciones de Rivera Ordóñez ya que, dice, las reservas para el fin de semana de feria, de la Goyesca se realizan con un año, como mínimo, de antelación. "Los hoteles sí tienen pérdidas porque la demanda aumenta durante la Goyesca y aumentan también los precios", ha apuntado Pardo.

Durante el trascurso del programa, el empresario de la plaza de toros de Ronda, ha confirmado que los dos últimos años en los que la feria se ha adelantado a la última semana de agosto, se ha realizado a petición suya. “El adelanto de la corrida me facilita la contratación de los toreros y a facilita a mis clientes, que son más de 4.000 personas que vienen de fuera de la ciudad, su asistencia”, ha manifestado Rivera.

Por último, el ex matador de toros ha calificado como “muy triste” la petición de la Asociación de Peñistas de la ciudad de nombrarlo como persona “non grata” de la ciudad.