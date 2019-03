El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural coge impulso (55-60)

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural toma impulso en la competición liguera del Grupo D de la Preferente valenciana de baloncesto sénior masculino, después de ganar por un ajustado 55-60 en la pista del Club Atlético Montemar en el partido de la 22ª jornada de liga.

El encuentro fue tan intenso y de resultado tan incierto como se preveía en el que los de Elda salieron vencedores ante uno de los equipos que mejor baloncesto realiza, aunque no esté obteniendo los resultados que refrenden ese buen trabajo lo cual da mucho más mérito si cabe, al triunfo del equipo verdinegro.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural comenzó algo adormilado sin ofrecer nada tanto en defensa como en ataque y recibiendo en los primeros minutos del encuentro un parcial de 10-0 que les obligó a pedir tiempo muerto y clarificar ideas para analizar de lo que no estaban realizando en pista. Esa pausa sirvió para relanzar su juego y empezar a meterse en el partido poco a poco a sabiendas de que el rival estaba ejecutando un baloncesto alegre que no podían parar en los primeros lances. Los de Elda decidieron cambiar sus sistemas de juego ya que Montemar les estaba agobiando y supieron reaccionar jugada tras jugada en ambos lados de la cancha.

Al principio de segundo cuarto, el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural ya había neutralizado la desventaja y comenzaba un nuevo encuentro.

Isidro Soria empezó a rotar su banquillo en menor medida que la semana anterior, eso es cierto, pero logrando objetivos en cuanto a descanso de jugadores y provocando que los alicantinos se fuesen desgastando minuto a minuto para llegar al descanso con una desventaja de cinco puntos (27-22) pero con unas sensaciones que eran bastante buenas. Aprovechando ese intermedio, tocaba aclarar ideas en cuanto a juego defensivo sobre todo y recordar que había que creer en todo el trabajo semanal para que llegaran los frutos del mismo.

En la reanudación, salieron a la pista dispuestos a no dejar maniobrar a su rival y de nuevo fue el cuarto del equipo eldense con acciones que sobrepasaban al rival en todos los aspectos: rebotando perfectamente en defensa, finalizando rápido y de manera clara y jugando con ideas renovadas para endosar a los locales un parcial impensable en los comienzos de partido, manteniéndolos durante más de seis minutos de cuarto sin anotar y lo que era mejor, sin saber cómo hacerlo. Además, los de Elda obligaron al C. A. Montemar a rotar en su banquillo para intentar encontrar soluciones que en ningún momento los de Elda dejaron que sucediese porque de nuevo se imponía la cordura en el juego, los cambios defensivos sorprendiendo al rival, el juego muy estructurado haciendo mella en su canasta y se llevaron a un parcial de 7-18 y un electrónico con un 34-40 a favor de los visitantes.

Entre el tercer y último cuarto, el vestuario eldense habló de que no podían bajar el ritmo defensivo que era lo que les estaba guiando hacia una nueva victoria, insistiendo en que no debía importarles la acumulación de faltas en sus hombres referente y que en ataque siguieran proponiendo lo que estaban realizando y que no era otra cosa que juego alegre, finalizaciones excelentes añadiendo un juego posicional ideal para sus intereses.

Con ese panorama, se preveía un final de partido igualado y así sucedió porque a pesar de llegar a contar una ventaja de 10 puntos, Montemar nunca les iba a permitir cerrar el partido relajados.

En los dos últimos minutos, tras varias acciones de mérito tanto en ataque como en defensa, los de Isidro Soria consiguieron aguantar la ventaja y la presión del rival.

En definitiva, sufrida victoria, bien trabajada desde la defensa y con una actitud encomiable por parte de todo el equipo. El técnico local acabó satisfecho porque “seguimos ilusionando y creyendo que aún se puede conseguir un objetivo más que merecido por vuestro trabajo, pero no dejéis de pensar que todavía no hemos hecho nada. Es un paso más, solo eso” y aprovecha para hacer extensiva su enhorabuena “a todos sin excepción”.

El equipo eldense recibirá este sábado (20:00 h) en el "Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez", al equipo de la S. C. D. Carolinas "B".