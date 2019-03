El C. B. Elda Fem. se sacó la espina (91-22)

El C. B. Elda femenino borró el pasado sábado, de un plumazo, el mal sabor de boca que le había dejado la derrota de la anterior jornada al vencer ampliamente (91-22) al colista del Grupo D del Campeonato Preferente de baloncesto sénior femenino, el C. D. Xelasport en el partido de la décima jornada que se disputó en el pabellón municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”.

El partido en sí fue de transición para las chicas de Inma Payá que aprovechó para dar minutos a las jugadoras que menos participan en los partidos dando descanso a las habituales.

El equipo eldense no levantó el pie del acelerador en ningún momento mostrándose respetuoso con un rival que llegó con cinco jugadoras dando una auténtica lección de humildad ya que nunca quisieron borrarse del partido dando la cara hasta el bocinazo final a pesar de que sus fuerzas, debido a la nula profundidad de banquillo, le pasó factura.

Los dos primeros cuartos fueron calcados. El principio de cada uno de ellos fue intenso, fluido y todo salía tanto las jugadas, los tiros que tanto se han resistido entraban y el equipo eldense volvía disfrutar del baloncesto. Pero con el paso de los minutos, la distancia iba creciendo y se dejaron llevar para llegar al descanso con 44 puntos que para el C. B. Elda no era suficiente. A ese ritmo, en caso de empate con los equipos de arriba, los puntos cuentan y necesitaba más por lo que su objetivo era otro. Lo hablaron al descanso y subieron la intensidad al comienzo del tercero a la vez que las visitantes se ponían en zona, una zona trabajada entre semana porque se atragantaba, pero todo funcionaba, salía el ataque zonal, correr al contraataque, los tiros, etc. Todo en sí funcionó y el equipo eldense se disparó en el tercer cuarto.

El último cuarto comenzó con las mismas ideas encontrándose con la ventaja que le dio los contratiempos del equipo visitante al quedarse con cuatro jugadoras de pista. Entonces, apareció el fair play del equipo eldense que tras consultar a los árbitros si podían jugar también con cuatro dado que no tenían faltas de jugadoras, les autorizaron y fue un cuatro contra cuatro que dejó muchos más espacios para las locales que pudieron correr. A falta de 3´ 34” para finalizar el encuentro, un contratiempo más hizo acelerar el final del partido.

El C. B. Elda terminó con las sensaciones que necesitaba recuperando a lesionadas y la confianza de algunas jugadoras que necesitaban un partido así. Inma Payá, entrenadora del equipo eldense, asegura que “esto les da alas y confianza para afrontar el difícil partido fuera de casa contra el segundo, partido que decidirá o dejará abierto el último tramo de la temporada”. El partido se disputará este viernes a las 21:00 h en el pabellón municipal de Onil.

Por eso, la entrenadora insiste en que “no hay tiempo de disfrutar esto, hay que preparar el partido y dar de sí un poco más, no queda nada para poder tener nuestra recompensa, pero hay que trabajar porque nadie regala nada” y acaba “dando las gracias y resaltando la actitud del equipo visitante, la seriedad con la que afrontó todo el partido además de pedirles perdón, pero nosotras teníamos que jugar nuestras cartas y sumar la mayor cantidad de puntos”.