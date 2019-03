Utilizan compuestos del cacao para fármacos efectivos frente a enfermedades esqueléticas

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Granada (UGR), ha logrado aislar un compuesto con actividad frente a la acondroplasia (un trastorno en el crecimiento óseo que provoca un desarrollo anormal de los huesos) a partir de compuestos bioactivos presentes en el cacao.

La acondroplasia es una displasia ósea ocasionada por un trastorno genético y la principal causa de enanismo. Se trata de una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 25.000 recién nacidos, y en la actualidad no existe ningún tratamiento efectivo frente a ella.

Los investigadores de la UGR señalan que los compuestos, principalmente fenólicos, que se encuentran contenidos en el fruto del árbol del cacao (Theobroma cacao) confieren a esta matriz una serie de efectos beneficiosos para la salud. Es por ello que numerosos estudios han dirigido en los últimos años sus esfuerzos en estudiar su composición y bioactividad en distintas patologías.

Así, los científicos de la UGR, en colaboración con otros grupos de París, Túnez y Almería, han centrado su trabajo en la purificación de los compuestos fenólicos presentes en extractos de cacao, y en comprobar su toxicidad a nivel celular para poder utilizarlos en el desarrollo de fármacos, nutracéuticos y/o alimentos funcionales.

"Con la finalidad de obtener distintas fracciones de compuestos con mayor o menor pureza, hemos utilizado distintas técnicas, como la extracción en fase sólida, la separación por membranas de micro, ultra y nanofiltración, la cromatografía líquida semi-preparativa y la combinación de alguna de ellas", explica la autora principal de este trabajo, María de la Luz Cádiz Gurrea, del departamento de Química Analítica de la UGR y el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF). Además, todas las muestras obtenidas se analizaron mediante cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de masas con analizador tiempo de vuelo.

Un efecto beneficioso

En líneas generales, los resultados revelaron que las fracciones resultantes no mostraron toxicidad excepto altas concentraciones de las fracciones más puras, lo que podría ser debido al gran potencial bioactivo de esos compuestos individuales.

Estos resultados sugieren que dichos compuestos bioactivos del cacao podrían ejercer un efecto beneficioso a bajas concentraciones, pudiendo incorporarse fácilmente a distintos productos.

Más concretamente, podrían incorporarse en un formulado farmacéutico que actúe directamente a nivel de hueso en pacientes con acondroplasia desde pequeños sin efectos secundarios a corto o largo plazo.

Este trabajo ha sentado las bases de la aplicación de estos compuestos aislados en patologías esqueléticas raras, cuyos resultados preliminares han sido incluidos en el proyecto de investigación "Desarrollo de nuevos fármacos para condrodisplasias a partir de extractos de Theobroma cacao con bioactividad in vitro demostrada – THEOFARMABONE" presentado en la convocatoria con resolución de 10 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

En este proyecto se han reunido grupos de investigación de la Universidad de Granada (especialista en la obtención y análisis de compuestos biaoctivos); de la Universidad Complutense de Madrid (especialistas en la vehiculización de fármacos en hueso) y del INSERM – Instituto Imagine de Paris (especialistas en enfermedades esqueléticas raras), liderados por Antonio Segura Carretero, María Vallet Regí y Laurence Legeai Mallet, respectivamente.

Referencia bibliográfica:

Bioactive Compounds from Theobroma cacao: Effect of Isolation and Safety Evaluation

María de la Luz Cádiz-Gurrea, Ignacio Fernández de las Nieves, Luis Manuel Aguilera Saez, Salvador Fernández-Arroyo, Laurence Legeai-Mallet, Mohamed Bouaziz y Antonio Segura-Carretero

Plant Foods for Human Nutrition. Springer Nature.

https://doi.org/10.1007/s11130-018-0694