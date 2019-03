Éstos, son días de papeletas de sitio, donde los Diputados Mayores de Gobierno o Directores de Cofradía, según el caso, se afanan en el reparto de esas pequeñas cédulas, más o menos artísticas, que son el título que te permiten tomar parte en la estación penitencial de tu cofradía. Algunos las conservamos con cariño desde nuestra primera salida. A otros, se las he visto romper airadamente para olvidar el sitio asignado…

De éstos me acuerdo hoy, o más bien de esos insensibles que usan el sitio en la procesión para ‘cobrarse’ deudas o para ‘castigar’ a quien no piensa como ellos, ignorando la antigüedad en el listado de la cofradía o, simplemente las preferencias por acompañar a ésta o aquella imagen que es su más acentuada devoción. Me acuerdo hoy, de esos ‘caínes’ redivivos que desgraciadamente pueblan nuestras hermandades y cofradías y que, simplemente, ponen de manifiesto una vez más su evidente mediocridad y mala hiel.

Para mí, una de las mayores bajezas que se puede cometer en el microcosmos cofrade. ¡¡¡Que Dios nos coja confesados…!!!