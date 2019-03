Sin afición, no hay paraíso

La enorme decepción de la semana se la han llevado, sin lugar a dudas, los socios y aficionados del Xerez Deportivo FC, cuando su Junta Directiva, a través de un comunicado oficial por redes sociales, daba la noticia de que el Betis no ofrecería ninguna entrada para el equipo visitante.

Las ilusiones puestas en este partido eran y son tremendamente altas. Sobre todo por todo lo que se juega este equipo, situado a tres puntos de la promoción, y por el enfrentamiento ante un rival directo que en la ida no pudo sobrepasar al Xerez DFC en el Estadio de La Juventud.

Por todos es conocida la gran afición que tiene este club, y no lo digo solo por su enorme masa, que también. Seguramente sea de las pocas aficiones de Tercera División que se desplaza allá donde va su equipo como visitante. Da igual la lejanía, el campo o el rival. Allí que van.

Por esto mismo, creo firmemente que son los que menos se merecen que les hagan algo así. Precisamente porque desde que salieron el pasado domingo de Chapín tras ver el empate de su equipo, ya estaban deseando que la semana pasase pronto para volver a ver a los suyos de corto. Y más aún ante un auténtico partidazo como es el que tendrá lugar este próximo domingo al mediodía ante el filial bético.

Es lamentable que por la decisión de cuatro incompetentes, la ilusión de esta enorme masa social se desvaneció a principios de semana. Y permitidme que dude mucho de la ‘excusa’ del Betis para no ofrecer ni una sola entrada a la afición rival. Según los sevillanos, se trata de un tema de seguridad, debido a que el campo 1 está en obras. Algo muy parecido alegó Florentino Pérez para la final de Copa del Rey, con aquellas famosas obras en los baños.

Y sinceramente, habiendo equipos en estas categorías que viajan cada 15 días solos y que no alcanzan el centenar de aficionados cuando juegan como local, me parece de una injusticia tremenda que este club, que si de algo puede presumir es de masa social, tenga que aceptar que sus miles de socios no puedan ejercer su derecho de comprar una entrada para ver a su equipo, que tanto se está jugando en este tramo de temporada.

¿Qué decir de sus jugadores? Esos que allá donde van reciben el calor de su afición. Sonará a tópico, pero el Xerez Deportivo FC siempre juega con 12. Son estos futbolistas los que deberán afrontar este partido de vital importancia para su club sin el habitual aliento de su propia afición. Eso sí, no me cabe la menor duda que van a ir por los tres puntos para poder dedicar la victoria a los cientos de aficionados no desplazados.

El silencio reinará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el próximo domingo, escuchándose probablemente poco más que los sonidos emitidos por ambos entrenadores y los 22 futbolistas. Como si fuese un partido de Cadetes. Seguramente acudirán algunos –pocos- aficionados béticos, pero estoy completamente convencido de que la alegría, los cánticos y el calor en los momentos más difíciles no estarán presentes el próximo domingo en Sevilla. Y es una absoluta pena, porque sin una gran afición como la del Xerez DFC, no hay paraíso en este fantástico mundo del fútbol.