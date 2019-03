Ortiz se gana a Aira y a la afición

Uno de los grandes beneficiados del cambio de técnico en la Cultural es Jorge Ortiz. El futbolista manchego pasó de jugar ocho partidos como titular a las órdenes de Víctor Cea a convertirse en un fijo para José Manuel Aira, con el que ha sido uno de los once elegidos en todos los encuentros menos en la visita del Valladolid B al Reino de León. Además, su labor es del gusto del aficionado que con sus votos en las redes sociales ha considerado que Ortiz fue el mejor jugador del mes de febrero. Su exquisito remate que acabó en las mallas del Unionistas figura en su lista de méritos.

Al recoger el "Premio Mahou Cinco Estrellas", el toledano aseguró que "me dedico a entrenar, lo he hecho igual desde el principio y ya es decisión de los entrenadores. Todos estamos capacitados y todos estamos respondiendo, aunque podemos dar un poco más". En la autocrítica aún colea la doble imagen mostrada en los últimos encuentros, pero Ortiz considera que "ningún equipo nos pasó por encima, pero hay que demostralo cada partido y no podemos conformarnos con la mínima".

El del domingo ante el Celta B, jugadores de cuya calidad y velocidad se hizo eco Ortiz, abrirá el tramo final de la liga con un ojo puesto en el Fuenlabrada y en la Ponferradina, dos rivales directos que esperan a la vuelta de la esquina. Decisivas citas para las que Aira recuperará a Señé, que se perdió los últimos tres choques, aunque en la primera sesión de la semana se ausentó Zelu por razones que se desconocen.

