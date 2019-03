Tito Díaz "contento e comprometido" nesta nova aventura

"Contento, ilusionado e comprometido", así se atopa Tito Díaz nesta estapa coma novo adestrador do CB Breogán. O lucense asegura terse atopado cun grupo comprometido á par que consciente da mala dinámica na que están inmersos. "Queren cambiar esta situación. O equipo none stivo so mal no derradeiro partido, isto ven de atrás. Pero para iso hai que ter mán esquerda. Temos que darnos de conta de que os xogadores son personas e están a sufrir por como están saindo as cousas", reflexiona.

Ten claro o que quere facer co equipo: "Aumentar ritmo e refrozar o xogo interior. Iso si, sen contar con reforzos. Temos que multiplicar a Sule, a Brown, Gerun e Belemene. Pola súa banda, a Norel debemos de darlle descanso. Non somos un equipo rico e como tal nos comportaremos", confesa.

Se cando dirixía o xogo dende dentro da cancha coma celeste lle chegan a dicir que remataría adestrando o equipo "non o creería". Agora, un reto que asume acompañado por Javi Múñoz e Pablo Abuín no que pretende amosar que segundas partes non sempre son malas.

