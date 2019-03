Ningún partido derogará Madrid Central la próxima legislatura

Los portavoces de los cuatro grupos representados en el Ayuntamiento de Madrid han participado en las Jornadas sobre Movilidad que han organizado la SER, El País y Cinco Díaz, en la Real Fábrica de Tapices. Ninguno de ellos se plantea la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas contra la contaminación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento aunque, al menos, PP y Ciudadanos las modificarían.

Todos han coincidido en la necesidad de mejorar la calidad del aire en la capital y para ello han subrayado la necesidad de llegar a acuerdos entre las administraciones y los grupos políticos. En lo que no se han puesto de acuerdo es en el motivo por el cual no se han llegado a consensos hasta ahora. Inés Sabanés ha pedido un acuerdo global, aunque no ha contestado de forma rotunda si ampliaría Madrid Central, ha dicho que es un modelo exportable a otros distritos: "Esta ciudad lo que necesita es un nuevo acuerdo verde que garantice la descarbonización del transporte a 2030. La realidad es que la transformación de la ciudad va mucho más allá de Madrid Central".

La socialista Purificación Causapié ha insistido en la necesidad de alcanzar consensos en esta materia: "Necesitamos, de verdad, un gran pacto por el transporte en esta ciudad que implique, por supuesto, al Estado, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís también ha pedido un pacto: "Que nos ponga a todos de acuerdo y para eso es necesario que empecemos a coordinar el medio ambiente y la movilidad entorno a un área metropolitana. Y tenemos que tener en cuenta un hecho importante, la movilidad en Madrid solo se va arreglar pensándola de fuera a dentro no de dentro hacia fuera". Eso sí, ha reconocido que, por responsabilidad política, no derogaría Madrid Central aunque sí lo modificaría porque no está acabando con la contaminación, sólo la está trasladando fuera del Distrito Centro.

Tampoco revertiría la medida el popular Iñigo Henríquez de Luna, aunque no ha dejado de criticarla: "Lo fácil es prohibir y limitar, lo difícil es dar alternativas, construir infraestructuras, poner dinero porque Madrid Central, con todo el plan de calidad del aire se convirtiendo en una ciudad para ricos, aquí el único que se adapta es el que se puede comprar un vehículo eléctrico".