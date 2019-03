El poder de la exclusiva con Sergi Verge

"El poder de la exclusiva no solo es trabajar en exclusiva, no es firmar contratos, no es introducir datos en un software. El poder de la exclusiva es amar una profesión, es vivirla cada día con pasión e intensidad y es hacer cosas extraordinarias por nuestros clientes y por nuestras comunidades."

La crisis, pero sobre todo la generalización de internet, han cambiado para siempre el escenario en el que trabajan los agentes inmobiliarios. Durante los años del boom se vendía todo. Pero cuando el boom acabó, y con él las promociones y las colas de compradores, el sector se vio obligado a reinventarse. Y este proceso aún está en marcha.

En este nuevo escenario, MALLORCASA ha organizado en Mallorca un taller que ha impartido Sergi Vergé, agente inmobiliario en Calafell (Tarragona) desde 1998. Solo trabaja en exclusiva y con recomendaciones. De alguna manera, ha conseguido hacer de la crisis una oportunidad. Hoy en su pueblo un 90% de los agentes solo trabajan en exclusiva y son un espejo para el resto de actividades económicas de la localidad. En 2018 participo en 99 ventas; de las cuales, 80 fueron captadas por él. Sus clientes venden en una media de 79 días.

"El poder de la exclusiva” en el que ha defendido nuevas formas de hacer las cosas. “La crisis pasará pero la llegada de internet es definitiva”, contextualiza Vergé.

Vergé, que ofrece claves a través de su experiencia sobre el camino que puede dar buenos resultados al sector, explica que hay dos grandes tipos de agentes inmobiliarios: los que siguen operando a la manera tradicional y aquellos que optan por fórmulas más modernas, que colaboran con otros agentes y que están presentes en las redes sociales para potenciar su negocio. Y considera que en España hay cada vez un grupo más numeroso de agentes que “están intentando cambiar las cosas”, que apuestan por la cooperación, que incorporan internet en su actividad laboral. “Si no somos capaces de comprender que la cooperación es fundamental corremos el riesgo de desaparecer”, ha indicado en anteriores ponencias. La especialización, el agente inmobiliario considera que tendrá más éxito quien opte por no abarcar todo tipo de productos y zonas sino que se centre en el área cuyas peculiaridades conoce o en el tipo de producto que conozca mejor.

¿Cómo?

