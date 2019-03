Mirar constantemente el estado de Whatsapp de tu ex no te ayuda a superar la ruptura

'Después de ti, no hay nada. Ni sol ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta. Ni amigos ni esperanza...' Si eres de los que te sientes identificado con la letra de esta canción, tienes un problema y debes saber cómo solucionarlo para salir del atolladero que te impide continuar con tu vida sin la persona con la que has compartido tu día a día durante un tiempo.

Anna Gil Wittke nos da las claves en Hoy por hoy para saber cómo sobrevivir psicológicamente a una ruptura de pareja. Dice la psicóloga y sexóloga, especialista en relaciones de pareja, que no hay que engañarse, que romper con una persona con la que hemos compartido una relación sentimental siempre es doloroso, "tanto el que deja como el que es dejado", por lo que hay que asumir de la mejor forma el proceso por el que hay que pasar hasta dar por superado el duelo.

Anna Gil Wittke en los estudios de Radio Murcia / Cadena SER

Entre otros muchos consejos, Anna Gil nos recomienda olvidarnos temporalmente de las redes sociales, ya que a través de ellas podemos obtener cierta información sobre nuestro ex que quizá no nos ayude a superar el mal trago por el que estamos pasando. "Hay que evitar esas pulsiones. Cuando tengamos la necesidad de echar un vistazo a sus redes sociales o a su estado de Whatsapp, contar la veces que lo hacemos al cabo del día e intentar ir reduciendo el número, o si no lo podemos evitar, escribir cada vez que tengamos esa necesidad por qué lo hacemos o qué nos hace sentir mal", ha dicho la responsable de Instituto de la Pareja en el programa Hoy por hoy.