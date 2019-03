Andresito espera que Jaén se lleve un "saco" del Palacio

El jugador de ElPozo Murcia Andrés Alcántara, conocido en el mundo del fútbol sala como Andresito, ha calificado de "finales" los cinco partidos que le quedan al conjunto grana en la fase regular para llegar a las eliminatorias por el título en la Primera División con la ventaja del factor cancha y, del choque del sábado ante el Jaén Paraíso Interior, ha indicado que "no hay que entrar en batallas, pero no se me olvida lo que pasó allí en la primera vuelta".

Andresito ha pasado por la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Murcia a tres días de recibir en ese pabellón al Jaén dentro de la vigesimosexta jornada de la Liga.

ElPozo llegará a esta cita siendo el líder de la máxima categoría, con 57 puntos sumados y dos de ventaja con respecto al Fútbol Club Barcelona Lassa.

"Quedan cinco finales por así decirlo y depende de nosotros mismos ser primeros, pues nos hemos ganado ese derecho y trabajamos con ese objetivo", ha comenzado diciendo al tiempo que ha admitido que "el calendario del Barça es más complicado que el nuestro".

Los murcianos vienen de vencer por 1-6 en la cancha del Peñíscola RehabMedic y el ala cordobés marcó los tres primeros tantos demostrando que ha dejado atrás la lesión que le hizo perderse varios encuentros y le impidió estar a tope en la Copa de España en la que ElPozo fue subcampeón.

El andaluz, quien el domingo cumplirá 28 años, vuelve a sentirse "importante" y valora "haber ayudado al equipo en una pista complicada y ante un rival difícil de superar".

"Lo he pasado bastante mal en un momento complicado, pero lo he superado gracias a los compañeros y al míster, que me han apoyado", ha añadido.

Centrado en el encuentro frente a un Jaén que es sexto con 44 puntos, Andresito ha destacado que el cuadro jienense es "un rival muy potente, un equipo que ha competido siempre fuera de casa y al que hay que tener muy en cuenta".

En el recuerdo está lo ocurrido en la primera vuelta en un partido en el que ElPozo cedió un empate a cuatro tras ir ganando por 2-4 en un choque muy trabado y en el que fueron expulsados los dos capitanes del conjunto murciano, Miguelín y Álex.

"No hay que entrar en batallas, pero a mí no se me olvida lo que pasó allí y a mis padres les tengo prohibido que vayan a ese pabellón por situaciones anteriores vividas en él. Qué mejor manera de resarcirnos que haciendo que se lleven un saco o al menos vuelvan sin puntos, pero las batallas están para dentro del ring y no en el fútbol sala", ha comentado un Andresito que pide "la ayuda de la afición porque la necesitamos".

Con la hinchada a favor es más fuerte una plantilla en la que "hay confianza y tranquilidad", pues "va en la buena línea y así los resultados llegarán", según Andresito.