Baltar: "Podemos presumir de ser el gobierno provincial más innovador"

En una visita a Hoy por Hoy Ourense, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar destacó la importancia de que Ourense acoja un certamen como la LV Olimpiada Matemática, un certamen que está disputando en Ourense el alumnado que más destaca en matemáticas a nivel nacional.

Por otro lado, José Manuel Baltar hizo referencia al informe que elaborará la Diputación con el Consello Económico e Social sobre el potencial de la Vía da Prata. Esta propuesta nace para que Ourense sea candidata a acoger en 2023 el Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

Además, el presidente de la Diputación de Ourense habló de su participación este viernes en la cumbre termal y de gobiernos provinciales en Bruselas, un encuentro que se celebra coincidiendo con el Día Mundial del Agua.

En lo relativo a la comarca de O Ribeiro, José Manuel Baltar hizo referencia a la "Ruta do Viño do Ribeiro", un destino enoturístico. La Diputación de Ourense, el Consello Regulador, la asociación "Ruta do viño do Ribeiro" y el geodestino O Ribeiro- Carballiño colaboran para potenciar las excelencias turísticas, culturales y vitivinícolas de este territorio.

Por último, José Manuel Baltar ha tildado de "ignorancia supina" las críticas del portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, que asegura que la deuda de la Diputación se ha cancelado a base de dejar de hacer inversiones.