Ingresa en Dueñas el interno que propinó tres puñaladas a un funcionario en Soto del Real

Ya ha ingresado en el módulo de aislamiento del Centro Penitenciario La Moraleja de Dueñas el interno que propinó tres puñaladas el pasado lunes a un funcionario del centro de Soto del Real. Esta nueva agresión ha llevado a los funcionarios del centro palentino a concentrarse a las puertas del mismo cansados de sufrir constantes agresiones.

Para los funcionarios esta agresión no es un hecho aislado. Para la plataforma sindical de prisiones es un ejemplo de lo que viven diariamente los trabajadores de IIPP. Son ya más de 2100 agresiones en los últimos 6 años y la Administración penitenciaria sigue sin tomar medidas para poner freno a las agresiones que sufrimos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias que, desde la implantación de un protocolo de agresiones que debería buscar soluciones a las mismas, lejos de reducirse, se han visto incrementadas de forma notable.

Desde Acaip manifiestan que los trabajadores agredidos no reciben ningún tipo de apoyo legal, ni jurídico ni psicológico por parte de la Administración que, en muchas ocasiones, incluso trata de presionar para que las agresiones que se sufren no sean declaradas y así no se incremente la estadística.

Según Acaip estas agresiones son cada vez más frecuentes consecuencia del aumento de violencia debido a “ la escasez de personal “, “ al envejecimiento de las plantillas” y a la sensación de impunidad que sienten los internos al ser prácticamente nulas las consecuencias penales y regimentales por estas conductas ya que la Administración sigue mostrando una total falta de diligencia a la hora de reconocer el carácter de Agente de autoridad a los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus competencias.