El guitarrista Dean Brown, figura destacada del jazz contemporáneo actúa en el Ortega

Los responsables del Teatro Ortega continúan con su nueva actividad denominada ‘Los Caprichos del Ortega’ y lo hacen con la presencia en Palencia de uno de los guitarristas más destacados del jazz contemporáneo de los últimos 30 años, el estadounidense Dean Brown, quien ha grabado junto a artistas como Bob James, Joe Zawinul, Roberta Flack o Lenny White.

Su música combina elementos de jazz, blues, rock y funk, convirtiéndose al comienzo de su carrera en una figura destacada de la fusión.

El concierto de Dean Brown tendrá lugar éste sábado 23 de marzo a las 20,30 horas y estará acompañado en el escenario del Teatro Ortega por el batería estadounidense Dennis Chambers y el bajista francés Hadrien Feraud.

Dean Brown, nacido en Francia hace 63 años, hijo de un militar y una cantante de jazz estadounidenses, comienza con 15 años a trabajar profesionalmente dirigiendo una banda en la que ejercía de guitarrista y cantante.

Tras asistir a la universidad, se matricula en la prestigiosa Berklee School of Music. En Boston conoce al trompetista Tiger Okoshis, sustituyendo a Mike Stern, lo que supone el trampolín definitivo para Brown. Desde entonces ha disfrutado de una carrera imparable tocando, grabando y ejerciendo labores de producción para las más importantes figuras del jazz o del pop.Brown ha registrado tres álbumes bajo su nombre, titulados “Here” (2001), “Groove Warrior” (2004) y “DBIII” (2009), además de editar un video didáctico para guitarristas titulado “Modern Techniques for the Electric Guitarist”, en 2008. Desde 2009 es profesor en el Musicians Institute de Hollywood, impartiendo las asignaturas de "Guitarra avanzada" y "Combo avanzado".

Dean Brown ha participado en la grabación de más de 100 álbumes, dos junto a artistas como Marcus Miller, The Brecker Brothers, David Sanborn, Bob James, Joe Zawinul, Billy Cobham, George Duke, Roberta Flack, Mauri Sanchis, Lenny White, Vital Information, Joe Zawinul, Gil Evans o David Sanborn.

Durante los últimos 30 años Dean Brown ha sido un elemento integral de la escena del jazz contemporáneo y el jazz fusion. Su música, de singular garra y energía, combina elementos del rock, del blues, del jazz y del funk.