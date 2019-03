Los vecinos de Echavacoiz "muy satisfechos" con el derribo de Argal y Tallunce

El derribo de los edificios de Argal y Tallunce, en la avenida de Aróstegui en plena entrada a Pamplona desde la Autovía del Camino, es algo que los vecinos venían demandando hace años. MªJosé de la Cruz, portavoz de la asociación que los engloba, explica en la SER que están "muy muy satisfechos" con la noticia ya que "se va a derribar un edificio que está ruinoso, en el que nos comentaron que había gente que estaba picando en las paredes para quitar hierro" con el peligro que eso entraña. Además "es un foco de infección terrible porque hay muchísimas ratas y luego, de cara a la entrada de la ciudad" no transmite buena imagen.

El desarrollo de Echavacoiz está parado por el retraso de la llegada del TAV. El PSIS para modificar la zona condiciona la desaparición del bucle ferroviario y la desaparición de las vías del tren con la construcción de viviendas. Los vecinos piden que se desvinculen ambos aspectos para que se pueda edificar y que los jóvenes no tengan que irse del barrio. Conderan que "al final nos han condenado porque es un proyecto tan faraónico que nadie lo ha podido realizar. Parece que, si no se hace la estación y no se hace el PSIS entero, nosotros no vamos a prosperar... dependemos también de que la fábrica de Huntsman desaparezca de ahí porque por se culpa no hemos podido crecer. Hay que imaginarse la de barrios que han prosperado en Pamplona más los que han aparecido nuevos y nosotros seguimos igual. Nuestra reivindicación ha sido que este barrio creciera sin desorbitarse. No es necesario un mega barrio de más de 9.000 viviendas. Y este PSIS al final nos ha acabado de dar la puntilla. ¿Por qué no se atreven a dejar decaer este proyecto y hacer algo más razonable? Ni con este gobierno ni con los anteriores hacemos nada y nosotros seguimos condenados".

Lo que dice Urbanismo, del ayuntamiento

Parece que esa condena seguirá porque el derribo de Argal y Tallunce será el único avance que vean los vecinos del barrio en los próximos años. El director de Urbanismo del ayuntamiento de Pamplona, Vicente Taberna, decía en la SER que "a muy corto plazo no" verán acción en la zona. "Por eso se ha decidido intervenir para resolver las cuestiones más candentes" y sanear el lugar.

Y es que el actual PSIS que vincula la desaparición del bucle ferroviario de Pamplona con el desarrollo urbanístico es inviable, según un informe de Nasuvinsa. Ahora, el Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona ha encargado un segundo estudio "que analice técnicamente cómo debería ser una modificación de este PSIS y ahora mismo estamos en el tiempo de elaboración de ese informe".

El PSIS inicial, del año 2010, supone además de la construcción de la nueva estación del tren de alta velocidad, la de cerca de 10.000 viviendas.