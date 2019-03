Zaldua: "Siempre que me quieran, aquí estaré"

Joseba Zaldua ha comparecido en Zubieta para analizar la actualidad de la Real Sociedad en este parón de liga.

-Mal último mes. “Estamos a siete puntos del sexto y hace un mes estábamos más cerca, no ha sido un mes fácil, porque esperábamos haber sumado más y la situación es la que es. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para lograr el mayor número de puntos y estar lo más cerca posible de los de arriba”.

-Opciones europeas. “Tanto como fracaso no diría que sería no ir a Europa. Hay que ser conscientes y sinceros, hay plantilla para optar a esos puestos, pero hay mucha competencia y equipos con más presupuesto. Y no es fácil. Pero creo que tenemos que centrarnos en lo que queda y aunque sea complicado, seguir insistiendo, porque si logras dos victorias seguidas te puedes reenganchar. Quedan diez partidos y se pueden hacer cosas bonitas. No todo es blanco o negro, hay intermedio”.

-Malestar en la plantilla. “No de si la palabra es malestar, pero está claro que no gusta, porque parece que es obligatorio estar en Europa y es muy complicado. Nosotros lo sabemos y nosotros tenemos la ilusión y las ganas, pero hay que ser conscientes de lo complicado que es. Intentamos hacer siempre las cosas lo mejor posible pero no es fácil”.

-Lesiones. “Siempre hay ausencias. Pero está claro que Illarra y Willian son importantes. Yo pienso que hay plantilla suficiente como para que no se noten esas ausencias”.

-Buen Ali de regreso. “Personalmente me estoy encontrando bien, en líneas generales estoy fuerte y con ganas, eso es lo más importante. El año pasado me sirvió para crecer y volver a ilusionarme”.

-Volvió para ser titular. “Lo que busco es ser feliz, como todos, y llegó una época en la que no lo era aquí. Busqué una salida y me salió bien el año pasado, me volví a ilusionar y sentirme fuerte, y este año estoy aquí y afortunadamente estoy teniendo minutos”.

-Negociaciones. “Hemos empezado a hablar “, pero nada serio todavía y siempre que la Real quiera que esté aquí, me quedaré. Pero no es el momento de hablar de eso, es más importante acabar bien el año. Tampoco hemos hablado seriamente. Es un contacto de empezar a hablar. No merece la pena hablar de eso todavía”.

-Imanol Alguacil. “Yo le veo bien, está claro que estamos fastidiados, pero el míster es el primero que tiene ganas de trabajar y nos exige mucho. Él demuestra mucho cada día y eso es bueno, porque nos contagia su energía, y Eda es la actitud. Seguramente si conseguimos estar a su misma altura en energía y positivismo, conseguiremos cosas bonitos”.

-Mensaje a allá afición. “Decirle que nosotros somos los primeros que queremos estar arriba y que la gente disfrute con nosotros. No podemos verlo todo blanco o negro, hay un término medio. Es normal que estén fastidiados, igual que nosotros, pero es el momento de estar unidos para conseguir que hagamos diez partidos buenos e intentar acabar la liga lo más arriba posible, que es lo que queremos nosotros”.