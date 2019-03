El pleno de Cuéllar aprueba la cesión de la parcela del futuro centro de salud

El pleno del Ayuntamiento de Cuéllar ha aprobado por unanimidad la cesión gratuíta a la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León de la parcela municipal para la construcción del futuro centro de salud. Según se ha explicado en la sesión plenaria, el Ayuntamiento se compromete a financiar la redacción del proyecto de urbanización del entorno del futuro edificio así como la ejecución de las obras.

Desde Izquierda Unida han apoyado positivamente esta cesión pero el concejal Alberto Castaño ha manifestado que "tanto el Partido Popular de Cuéllar como Autonómico no se están tomando en serio este proceso y no tienen ni intención ni prisas en la construccion del centro de salud". Castaño ha ido más allá: "auguramos que si siguen gobernando en Cuéllar y en Castilla y León el centro de salud no verá la luz en muchísimos años".

Por su parte desde el PSOE, Carlos Fraile ha comentado que el acto aprobado hoy en el pleno extraodinario viene a dar la razón al Consejero de Sanidad que en las Cortes de Castilla y León expresó que no se podía licitar el proyecto si no se contaba con la cesión completa del suelo. "El tiempo nos ha dado la razón, a pesar de que usted se empeño en decir que la parcela estaba cedida a falta de algún trámte", rebatía Fraile.

El alcalde de Cuéllar, Jesús García se ha defendido de estas acusaciones diciendo que no se ha dejado de trabajar en ningún momento y ha recordado que la puesta a disposición de la parcela no era preceptiva para la licitación de la redacción del proyecto, "pero usted insiste y con esas declaraciones no hace ningún favor para que el proyecto siga adelante". García ha recordado que la Junta está trabajando en 2019 con los presupuestos prorrogados de 2018 y han informado que el proyecto se encuentra en proceso de contratación y cuando se licite aún será necesario la aprobación del Consejo de Gobierno.