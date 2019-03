Les falles del punt i apart

Les falles del 19 deuen servir per a plantejar-se el civisme i com fer front a la seua absència. Perquè que ja no quede res no esborra la imatge en mascletades i revetles, la imatge de barris plens de merda: pots, bosses de plàstic, botelles de vidre i plàstic... sense contar pixum i algunes coses més. Algunes comissions han destacat com especialment brutes. Aleshores, caldria plantejar-se sancions. Que l'any que ve eixes comissions tinguen limitades les seues activitats. I caldria, no sé, si sancionar als particulars que sense gens de vergonya tiren pots a terra o pixen en monuments o al mig del carrer. I caldria establir punts de reciclatge i replegà de restes al voltant de les grans concentracions per evitar qualsevol excusa. Però... per damunt de tot cal una reflexió íntima i personal de cadascú de nosaltres, del nostre incivisme.