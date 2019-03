Los vecinos critican la falta de limpieza durante estas fallas

No todo es fiesta en Fallas. Precisamente estas han abierto un debate en varios sectores. La limpieza y el incivismo.

Toni Pla, portavoz de la Federación de Vecinos, afirma que en general ha sido una semana bastante positiva, con gran afluencia de turistas a Valencia que se ha cerrado sin incidentes reseñables. Pla asegura que en estas fiestas se han conseguido mejorar aspectos conflictivos de otras ediciones gracias al consenso previo en el bando fallero. Aun así, dice que hay flecos a mejorar, como la limpieza, donde hay que concienciar, dice, a los turistas que son los que más ensucian.

Según datos del Ayuntamiento, los servicios de limpieza han retirado más de 3.800 toneladas de residuos (papel y cartón, envases, vidrio, materia orgánica, enseres y cenizas) de las calles de la ciudad durante las Fallas de 2019.

En cuanto a la celebración de verbenas en determinados lugares como el entorno de edificios históricos como la Lonja o el Mercado Central, la concejala de Gestión de Residuos Sólidos, Pilar Soriano, considera que "el problema no es que se haga un espectáculo o no, sino que se tire la basura al suelo". Censura el "incivismo" y el incumplimiento de las normas y ha apuntado que ha habido 31 contenedores quemados. No obstante, ha señalado que en el caso de jardines y zonas verdes "no hay acciones significativas" de vandalismo.

"Lo que ocurrió en el Mercado Central es una cuestión de incivismo, no de que se haga una verbena. Son acciones que tiene que sancionar la Policía Local. Se incumple una ordenanza que lo dice claro. Cualquier acción que salga del cumplimiento de las normas es sancionable por parte de la Policía Local. Cuando se ocupa el espacio público es necesario cumplir las normas y si no se hace, sancionar", sostiene la concejala.

Pilar Soriano ha hecho "un llamamiento a la ciudadanía y a los visitantes" para que tengan en cuenta "la necesidad de cumplir unas normas mínimas de civismo" y de uso "del espacio público".

Ha destacado que el dispositivo de limpieza por las Fallas se prolongará hasta el próximo sábado, 23 de marzo, teniendo en cuenta que "aún hay carpas y mercadillos por desmontar" en el entorno de algunas comisiones falleras.

Se ha aumentado un 14,56% la recogida de papel y cartón (307,58 toneladas); un 25,14% la de envases (242,32 toneladas), y un 15,39% la de enseres (193,56 toneladas), según Soriano. También ha crecido la recogida de materia orgánica (contenedor marrón), con 259,26 toneladas. Por el contrario, se ha reducido la retirada de vidrio un 6,31%. En este caso se han alcanzado las 355,70 toneladas. Además, ha bajado un 2% la retirada de residuos que se depositan en los contenedores grises. También aumenta la retirada de envases y plásticos de las papeleras (amarillas) destinadas a la recogida de este tipo de basura con 6.575 kilos, una cantidad que supone un crecimiento del 38,13%.

Respecto a la retirada de contenedores de reciclaje en algunas calles en Fallas, Soriano ha indicado que obedece a "una cuestión técnica", por el sistema de carga y por la modificación de los itinerarios de recogida.

Por lo que respecta a la labor de los servicios de limpieza en la 'Nit de la cremà', ha indicado que la lluvia ha hecho que haya aumentado el peso de la ceniza retirada tras arder los monumentos falleros. Así, se ha registrado un incremento del 11,5% respecto a 2018 y se han recogido 2.446 toneladas de cenizas.

"El dispositivo ha funcionado perfectamente y el objetivo de finalizar a las 8.00 horas se ha conseguido", afirma la responsable de la Gestión de Residuos Sólidos. En conjunto, se ha contado con unos 600 trabajadores y 300 equipos mecánicos. Soriano se ha mostrado "satisfecha" del trabajo realizado por los servicios de limpieza municipales y ha valorado "la gran colaboración" mostrada por las comisiones falleras, tanto en la retirada de residuos en sus respectivas demarcaciones como "a la hora de impedir que haya botellón" en ellas.

Por su parte, el responsable de cultura Festiva, Pere Fuset, en los micrófonos de la SER, hacía un balance positivo de estas fallas a nivel turístico, económico y de seguridad, dado que no ha habido graves incidentes. Ha habido problemas puntuales, según Fuset, como el incivismo con edificios de Patrimonio de la Humanidad como la Lonja. Fuset asegura que no quiere que las fallas mueran de éxito y que el año que viene, si siguen los problemas, van a tomar medidas contundentes.

Por su parte la socialista Sandra Gómez, ha presentado sus cuatro propuestas para las fallas del año que viene si gana las elecciones: invertir en la ciudad del artista fallero, donde estará la sede de la Junta Central, que será además la encargada de gestionar los permisos, una tasa turística de al menos un euro por pernoctar en los alojamientos turísticos desde el día 1 de marzo hasta el 19 que irá íntegramente a las comisiones para que a su vez destinen el dinero a la falla del año siguiente , y mano dura para combatir las actitudes incívicas sobre todo en las zonas donde haya edificios emblemáticos.

Gomez propone una mesa de trabajo en la que estén las comisiones de esas zonas, para acordar entre todos, un bando fallero, que establezca las condiciones para las verbenas, entro otros asuntos. Según señala, hay que revisar muchas cosas, como el número de urinarios y se compromete a que el Ayuntamiento apoye a las comisiones y sobre todo afirma que habrá mano dura, contra las fallas que no cumplan sus compromisos, algo que este año no se ha producido:

María José Catalá, la candidata del PP a la alcaldía, critica los fallos en seguridad y en limpieza y dice que la Nau es muy permisiva con la venta ilegal y el top manta. Con respecto a la falta de vigilancia, Catalá ha criticado que se ha descuidado los monumentos históricos y que se han autorizado 'food trucks' en cada esquina perjudicando al comercio de todo el año.

Catalá dice que cuando sea alcaldesa va a apostar por un turismo de calidad, que apueste por la cultura, y deje atrás el turismo de botellón. Con respecto a la tasa turística que ha propuesto Sandra Gómez, la candidata del PP dice que no es necesaria pero que ella apostará por la tasa si los hosteleros la aceptan.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, pide al alcalde Joan Ribó que haga cumplir la normativa en las Fallas y así, se podrá evitar tanta suciedad en las calles de la ciudad:

CSIF ha denunciado la falta de emisoras y la escasez de plantilla policial en Valencia durante las fiestas falleras. Lamenta así que la falta de planificación haya provocado que muchos agentes que realizaban su servicio en Fallas no hayan dispuesto de emisoras. La central sindical considera este hecho “una irresponsabilidad”, que se ha sumado a “la falta de personal”. Así, dice, esta circunstancia ha provocado “que no haya existido un mínimo de seguridad para los agentes”.

Movilidad en Fallas

En total se han hecho 1.248.701 viajes en la EMT. Esto supone un incremento del 0,5%, es decir, más de 5.000 viajes que el año pasado. Respecto al uso del 'EMT Falles', ha habido casi 17.000 validaciones, siendo el 16 y el 17 los días de más uso. Y si hablamos de los viajes del 1 al 19 de marzo son más de 5 millones de viajes, es decir un 1,6% más que el mismo periodo del año pasado.

En Metrovalencia se ha registrado un total de 1.826.481 viajeros estas fallas, según datos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Esto supone un incremento de un 4,86% respecto al año pasado. El 17 de marzo fue cuando se produjo un mayor movimiento de viajeros en la red de metro y tranvía, en total 429.150. La línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport) ha sido la más frecuentada y le sigue, la línea 5 (Aeroport-Marítim Serrería).

Por su parte, las líneas de tranvía han contabilizado casi 185.000 movimientos.

Puntos violetas

En cuanto a los puntos violetas que se pusieron en la Estación del norte y en el barrio del Carmen estas fallas, sepan que no ha habido ninguna intervención por cuestión de agresión sexista o cualquier otra situación. La mayoría de personas que acercaban para solicitar información sobre prevención de agresiones y la posibilidad de colaboración como voluntariado.