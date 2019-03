Preocupación en Ford Almussafes

Malas noticias para la economía valenciana. Al menos para dentro de dos años. La factoría de Ford, en Almussafes, dejará de exportar el vehículo Transit Connect a Norteamérica desde 2021. El volumen de exportación a este mercado oscila entre 35.000 y 40.000 unidades anuales. Esto supone que habrá seguro, de seguir así las cosas, un impacto en el empleo de esta factoría, todavía por cuantificar, aunque de momento no se anuncia nada del recorte de este vehículo para Europa. Faltan dos años para que esto se produzca si no hay nada a cambio, pero desde luego, no pinta nada bien.

Seguir leyendo