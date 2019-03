Play-Doc consigue el estreno en España de la última película de Bruce Webber

El Play Doc no deja de sorprendernos y lo ha vuelto a hacer. De Venecia a Tui. Este miércoles anunciaba el estreno en España de la última película del presitigioso fotógrafo y cineasta norteamericano Bruce Webber. Se trata de Nice Girls Don´t Stay for Breakfast que se estrenó en el Festival de Venecia y que está protagonizada por Robert Mtchum. Pero además Play Doc ha logrado que el propio Weber venga a Tui en la edición de este año en la que además se van a proyectar dos películas más de Webber: su aclamada Let´s Get Lost (1988) y Broken Noses (1987). Una trilogía que se va a poder degustar en el Festival Internacional Play-Doc en su 15ª edición que está llena de estrenos y presencias destacadas.

La historia de Robert Mitchum es ya en sí una película y cuando Webber convence al actor para contarla pensaba que era imposible. A finales de los 90 se ponen a grabarla pero el fallecimiento de actor acaba poniendo el proyecto en cuarentena. Antes de cumplir los 15 Mitchum se escapó de casa diez veces, estuvo en prisión y condenado a trabajos forzados. Con más de 130 películas, este artista de fuerte personalidad también era un amante de la literatura y escribía poesía. Bruce Webber estrenará en España “Nice Girls Don´t Stay for Breakfast”.